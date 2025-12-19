भारताची जर्सी घालून पाकिस्तानी खेळाडू स्पर्धेत खेळला; फोटो, व्हिडीओ व्हायरल होताच पाकड्यांचा संताप, खेळाडूवर कठोर कारवाई

Pakistani Kabaddi Player: पाकिस्तानचा कबड्डीपटू उबैदुल्लाह राजपूत भारतीय संघाची जर्सी घालून एका स्पर्धेत खेळला होता. त्याचे फोटो आणि व्हिडीओदेखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. मात्र, आता त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. उबैदुल्लाह राजपूतदेखील मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. या घटनेनंतर पाकिस्तानमध्ये संताप व्यक्त केला जात असून पाकिस्तान फेडरेशन आता त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शक्यता आहे. .उबैदुल्लाह राजपूत याने नुकताच बहरीनमध्ये झालेल्या एका खासगी कबड्डी स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेदरम्यान तो भारतीय संघाकडून खेळला होता. इतक नाही, तर त्याने भारतीय जर्सी घालून भारतीय ध्वजही फडकावला होता. त्याचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. यावरूनच आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे..IND vs SA: संघ निवड ते अष्टपैलू खेळाडूंचा हट्ट... भारतीय संघाला द. आफ्रिकेविरुद्ध व्हाईटवॉश मिळण्यामागची ५ कारणे.यासंदर्भात बोलताना पाकिस्तानी कब्बडी फेडरेशनचे सचिव राणा सरवर म्हणाले की, ''हा संपूर्ण प्रकार शिस्तभंगाचा आहे. आम्ही याची गंभीरपणे दखल घेतली आहे. आगामी २७ डिसेंबर रोजी यासंदर्भात बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत उबैदुल्लाह राजपूतसह काही अन्य खेळाडूंवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल''.पुढे बोलताना राणा सरवर म्हणाले की, ''बहरीनमधील स्पर्धेत १६ पाकिस्तानी खेळाडूंनी भाग घेतला होता. या स्पर्धेत पाकिस्तानची अधिकृत राष्ट्रीय टीम नव्हती. या स्पर्धेसाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. फेडरेशनला याची पूर्वकल्पनाही नव्हती. एका राष्ट्रीय खेळाडूने भारताकडून खेळणे आणि भारतीय झेंडा फडकावणे आम्हाला मान्य नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल'', असंही त्यांनी सांगितलं..IND vs SA: 'ऋतुराजला एका अपयशामुळे टीम इंडियातून काढू नका, मी हात जोडले...', माजी क्रिकेटरची विनंती.दरम्यान, हा निर्माण झाल्यानंतर उबैदुल्लाह राजपूत याने माफी मागितली आहे. ''मला बहरीनमधील या स्पर्धेसाठी एका खासगी टीमकडून आमंत्रण देण्यात आले होते. तो भारताचा संघ आहे याची मला कल्पना नव्हती. मैदानात उतरल्यावर मला याची महिती मिळाली. माझ्यामुळे कुणाचं मन दुखलं असेल तर मी माफी मागतो'', अशी प्रतिक्रिया त्याने दिली. मला पाकिस्तानी असल्याचा अभिमान आहे, असंही त्याने स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.