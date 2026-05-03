IPL 2026 नंतर मुंबई इंडियन्स रोहित शर्माला मुक्त करणार? व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय? जाणून घ्या...

रोहित शर्मा शेवटचा आयपीएल २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्ध खेळताना दिसला होता. फलंदाजी करताना त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली आणि तेव्हापासून तो मुंबई इंडियन्सचे पाच सामने खेळू शकलेला नाही. आता मुंबई इंडियन्स संघात काहीतरी बिनसल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. .एक पोस्ट व्हायरल होत आहे, ज्यात असा दावा केला जात आहे की, मुंबई इंडियन्सचे व्यवस्थापन पुढच्या हंगामापूर्वी रोहितला संघातून मुक्त करू शकते. या व्हायरल दाव्यामागे काय सत्य आहे? मुंबई सोडल्यानंतर रोहित आयपीएलमधून निवृत्ती जाहीर करेल का? याबाबत सत्य समोर आले आहे..Ravi Shastri: CSK कडून हरल्यानंतर रवी शास्त्रींचा महास्फोट! मुंबई इंडियन्सने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली; वाचा काय म्हणाले शास्त्री.सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की, रोहित शर्मा आता पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे. परंतु मुंबई इंडियन्सच्या व्यवस्थापनाला त्याला खेळवायचे नाही. या पोस्टमध्ये असे वृत्त उद्धृत केले आहे की, जर रोहित शर्माची इच्छा असेल, तर मुंबई इंडियन्स त्याला पुढील हंगामासाठी संघातून मुक्त करू शकते. रोहितला इतर कोणत्याही फ्रँचायझीसाठी खेळायचे नसल्यामुळे तो आयपीएलमधून निवृत्ती जाहीर करेल..या व्हायरल पोस्टमध्ये केलेले सर्व दावे खोटे आहेत. नुकतेच मुंबई इंडियन्सचे मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी माहिती दिली की, रोहित लवकर बरा होत आहे. परंतु वैद्यकीय पथकाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच त्याचे मैदानावर पुनरागमन शक्य होईल. या विधानावरून हे स्पष्ट होते की, संघ व्यवस्थापन त्याच्या लवकर परतण्याची अपेक्षा करत आहे. त्याला संघातून मुक्त करण्याचा विचार करत नाही..रोहित शर्मा मैदानात उतरून जवळपास तीन आठवडे झाले आहेत. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापती बऱ्या होण्यासाठी काही आठवड्यांपासून ते अनेक महिन्यांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. जर हॅमस्ट्रिंगची दुखापत अधिक गंभीर असेल, तर रोहित शर्मासारख्या जागतिक दर्जाच्या खेळाडूलाही बरे होण्यासाठी १-२ महिने लागू शकतात..CSK: मुंबईला त्यांच्याच भाषेत उत्तर! CSK ने रचला इतिहास जो कोणत्याही टीमला जमला नाही; 'या' बाबतीत चेन्नई ठरली नंबर १.हा तोच रोहित शर्मा आहे, ज्याने आपल्या कर्णधारपदाखाली मुंबई इंडियन्सला पाच इंडियन प्रीमियर लीग विजेतेपदे मिळवून दिली आहेत. रोहितच्या कर्णधारपदाखाली मुंबई इंडियन्सने २०१३, २०१५, २०१७, २०१९ आणि २०२० मध्ये आयपीएल ट्रॉफी जिंकली. २०२४ च्या हंगामापासून हार्दिक पांड्या मुंबई संघाचे कर्णधारपद भूषवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.