सचिनच्या निरोपाच्या सामन्यात १० विकेट घेतल्या, सामनावीर ठरूनही पुन्हा संधीच मिळाली नाही; आता तोच निवडणार संघ

बीसीसीआयने भारतीय क्रिकेट संघाच्या निवड समितीपदी प्रज्ञान ओझाची निवड केलीय. १८ वनडे, ६ टी२० आणि २४ कसोटी सामने खेळलेल्या प्रज्ञान ओझाचा शेवटचा कसोटी सामना अविस्मरणीय असा होता. सचिन तेंडूलकरचा तो शेवटचा कसोटी सामना होता आणि विशेष म्हणजे या सामन्यात सामनावीरचा पुरस्कार प्रज्ञान ओझाला मिळाला होता. प्रज्ञान ओझानं १० विकेट घेतल्या. पण त्याची ही कामगिरी सचिनचा शेवटचा सामना म्हणून फारशी चर्चेत राहिली नाही. त्यानंतर पुढच्या सामन्यात त्याला संधीच मिळाली नाही आणि हाच त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीचा शेवट ठरला..मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर नोव्हेंबर २०१३ मध्ये हा सामना झाला होता. प्रज्ञान ओझाने सामन्यात दोन्ही डावांत प्रत्येकी पाच विकेट्स घेतल्या. १० विकेट्सच्या या कामगिरीनंतरही भारताकडून पुन्हा कसोटी खेळण्याची संधी मिळाली नाही. प्रज्ञान ओझाच्या गोलंदाजीच्या अॅक्शनवरही प्रश्न उपस्थित झाले होते. २०१४ मध्ये अॅक्शन संशयास्पद असल्याचं सांगत तपासणी आणि सुधारणा प्रक्रियेतून जावं लागलं. २०१५ मध्ये पुन्हा गोलंदाजीची परवानगी मिळाली मात्र त्याला पूर्वीसारखी कामगिरी करता आली नाही..IND vs NZ 1st T20I : वैभव सूर्यवंशी OUT, Kuldeep Yadav ला पण स्थान नाही; दिग्गजाने जाहीर केली भारताची Playing XI.प्रज्ञान ओझाने भारतासाठी २४ कसोटी सामने खेळताना ११३ विकेट्स घेतल्या. याशिवाय १८ वनडे सामन्यांत २१ आणि सहा टी-२० सामन्यांत १० विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत. आयपीएलमध्येही डेक्कन चार्जर्स आणि मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना उल्लेखनिय कामगिरी केली होती. २०१०च्या हंगामात प्रज्ञान ओझाने पर्पल कॅपही जिंकली होती..फेब्रुवारी २०२० मध्ये प्रज्ञान ओझाने आंतरराष्ट्रीय आणि प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्यानंतरही क्रिकेटशी नातं कायम ठेवलं. आता BCCIने प्रज्ञान ओझाची भारतीय पुरुष संघाच्या निवड समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केलीय. अजित आगरकरच्या जागी ओझाची वर्णी लागली आहे. निवड समितीचा अध्यक्ष म्हणून ओझा आता भारतीय संघाची निवड करणार आहे. विशेषतः २०२७ वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.