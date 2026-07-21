सोनम, सर उपोषण थांबवा! तुम्ही आणि विद्यार्थी देशाच्या भविष्यासाठी लढताय... माझा तुम्हाला फुल सपोर्ट; IPL संघ मालकिणीची पोस्ट व्हायरल

Preity Zinta supports Sonam Wangchuk NEET paper leak protest: नीट पेपरफुटी आंदोलनावर अभिनेत्री प्रीती झिंटाने सोनम वांगचुक यांना जाहीर पाठिंबा दिला आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांशी आणि वांगचुक यांच्याशी तातडीने संवाद साधावा, अशी मागणी तिने केली.नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक गेल्या २४ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. आता बॉलिवूड अभिनेत्री आणि पंजाब किंग्सची सहमालकीण प्रीती झिंटानेही त्यांना जाहीर पाठिंबा दिला आहे..प्रीती झिंटाने सोशल मीडियावर पोस्ट करत सरकारने सोनम वांगचुक आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी लवकरात लवकर चर्चा करावी, अशी मागणी केली. तिने सोनम वांगचुक यांना उपोषण थांबवून आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहनही केले..प्रीतीने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं, "सोनमजी, कृपया तुमचं उपोषण थांबवा. तुमचं आरोग्यही या लढ्याइतकंच महत्त्वाचं आहे. तुम्ही आणि विद्यार्थी भारताच्या भविष्यासाठी लढत आहात. या लढ्यात माझा पूर्ण पाठिंबा तुमच्यासोबत आहे." तिने शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची गरजही व्यक्त केली आणि सरकारने या विषयावर सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..दरम्यान, आंदोलनादरम्यान तब्येत बिघडल्यामुळे सोनम वांगचुक यांना दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी दिली. मात्र, आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका त्यांनी कायम ठेवली आहे..Latest Marathi News Live Update : राज्यासह देशविदेशात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....प्रीती झिंटाच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली असून अनेकांनी तिच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. सरकारने आता आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.