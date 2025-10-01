Puneri Paltan: '२००-२५० पाँइंट्स मिळवूनही संघ खालच्या स्थानावर असेल तर काही उपयोग नाही, त्यापेक्षा...' अस्लम इनामदार स्पष्टच बोलला

प्रो कबड्डीच्या ११ व्या हंगामात स्टार खेळाडू अस्लम इमानदारला दुखापतीमुळे मुकावे लागले होते. अस्मल पुणेरी पटलनचा केवळ महत्त्वाचा खेळाडूच नाही, तर प्रो कबड्डी विजेता कर्णधारही आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत गेल्या हंगामात पुणेरी पटलनची फारशी चांगली झालेली नव्हती. मात्र १२ व्या हंगामात पुणेरी पलटन पुन्हा नव्या जोशात उतरले असून अस्लमचेही पुनरागमन झाले आहे. संघातील अनेक खेळाडू चांगल्या फॉर्ममध्येही आहे. त्यामुळे पुण्याने सातत्याने चांगली कामगिरी केली असून पहिल्या दोन क्रमांकामध्ये ते राहिले आहेत. यातील अनेक मुद्द्यांवर त्याने जिओस्टारच्या मिडिया डे मध्ये बोलताना भाष्य केले..Vikas Jadhav Exclusive: 'आई म्हणायची, तू तिथं कधी दिसणार?' प्रो कबड्डीमध्ये नाव कमावण्यास सज्ज असलेल्या विकासची गोष्ट.अस्लमने त्याच्या कबड्डीच्या सुरुवातीबद्दल सांगितले की त्याने त्याचा मोठा भावाला पाहून कबड्डी खेळण्यास सुरुवात केली. तसेच तो आत्ता जे काही आहे, त्यात कुटुंबाचा पाठिंबा फार महत्त्वाचा होता. प्रो कबड्डीने संपूर्ण आयुष्य बदलल्याचे त्याने सांगितले. याशिवाय वाईट परिस्थिती आणि आयुष्यात भेटलेल्या वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून खूप गोष्टी शिकल्याचे त्याने सांगितले.तसेच त्याने त्याची आई ही त्याची आदर्श असल्याचे त्याने सांगितले. तो म्हणाला, आईनेच लढायला शिकवले आहे. जे करायचे आहे, ते स्वत: करायचे असते, अशी तिची शिकवण आहे. तिने जे सांगितलं, त्यामुळे तो घडला, असं अस्लम म्हणतो.त्याच्या दुखापतीबद्दल सांगताना अस्लम म्हणाला की ११ व्या हंगामात ज्यावेळी त्याच्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती, त्याचवेळी त्याला लक्षात आलं होतं की गंभीर दुखापत असेल. त्यामुळे मुंबईतील डॉक्टर दिनशॉ परडीवाला यांनी शस्त्रक्रियेबद्दल सांगितल्यानंतर लगेचच त्याने गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया करून घेतली. त्यानंतर त्यावर उपचार करून त्याने तंदुरुस्ती मिळवली आणि आता तो पुन्हा मॅटवर खेळताना दिसत आहे..याशिवाय प्रो कबड्डीचा हंगाम दीर्घकाळ चालतो, त्यामुळे खेळाडूंचा फिटनेसही महत्त्वाचा असतो. याबाबत बोलताना अस्लम म्हणाला, प्रत्येक संघ त्यांच्यानुसार यासर्व गोष्टींची तयारी करत असतो. पण अशा दीर्घ हंगामात सर्वाधिक महत्त्वाचे फिजिओ आणि फिटनेस स्टाफ असतो. कारण ट्रेनिंगप्रमाणेच रिकव्हरीही महत्त्वाची असते. तो म्हणाला, आता खेळाडू ट्रेनर्सला त्यांना काय महत्त्वाचे आहे, हे सांगायला लागले आहेत. त्यांना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हवी आहे की स्पेशल ड्रिल्स करायचे आहेत. खेळाडू प्रशिक्षकांसोबत काम करून त्यांना किती सराव गरजेचा आहे हे ठरवतात. हंगामात बराच प्रवास होतो, वातावरण बदलते, यामुळे थकवा येतो. अशा वेळीच फिजिओ, ट्रेनर्स, योग्य आहार, जसं की प्रोटिन, व्हिटॅमिन्स, सप्लिमेंट्स खूप मदत करतात..स्वत:मधील कर्णधार आणि रेडर याचा समन्वय राखण्याबाबत अस्लम म्हणाला, 'माझ्यातल्या रेडरचा परिणाम मी माझ्या नेतृत्वावर होऊ देत नाही. सामन्यात काय महत्त्वाचे आहे, हे ओळखून तुम्हाला खेळावे लागते. मी १५ वर्षांपासून खेळत आहे आणि मला माझी क्षमता माहित आहे. कधी कधी तुम्हाला संघासाठी थोडं मागे हटावं लागतं. जर एखाद्या खेळाडूने हंगामात २००-२५० पाँइंट्स मिळवले आणि संघ ८, ९ किंवा १२ व्या क्रमांकावर राहिला, तर त्याचा काहीच फायदा नाही.''कर्णधार म्हणून मी जरी पाँइंट मिळवला नाही, तरी मी मॅट असणे आणि संघाला स्थिर ठेवणे महत्त्वाचे असते. जिंकणे महत्त्वाचे असते. जर मी रेड करत असेल, तर मी काहीच राखून ठेवत नाही. मी आता दुखापतीतून परत आलोय आणि मला माहित आहे मी चांगली कामगिरी करू mशकतो. मी आत्ता जसा खेळतोय, त्याबद्दल आनंदी आहे. माझ्याकडे आत्मविश्वास आहे आणि संघासाठी निर्णय घेऊ शकतो.'.संघातील खेळाडूंच्या बाँडिंगबद्दल बोलताना अस्लम म्हणाला, प्रत्येकवर्षी लिलावातून नवीन खेळाडू येतात. पण आमच्या संघात आम्ही संपूर्ण वर्ष एकत्र युवा पलटणमध्ये घालवतो. त्यामुळे कॉम्बिनेशन चांगलं बनतं. मी खेळाडूंना चांगलं ओळखतो आणि खेळाडू मला चांगलं ओळखतात. काही खेळाडू ५-७ वर्षे एकत्र आहेत, त्यामुळे एकमेकांना ओळखण्यास मदत होते.याशिवाय या हंगामात अस्लमचा पंकज मोहिते आणि आदित्य सोबत चांगला जम बसला आहे. त्याबद्दल तो म्हणाला, पंकज आणि तो एकमेकांसोबत जळपास १० वर्षांपासून खेळत आहेत. एअर इंडिया ते भारतीय संघापर्यंत एकत्र खेळले आहेत. पुण्यातही एकत्र खेळत आहे. तसेच ते रुममेट्सही आहेत. त्यामुळे ते एकमेकांचं चांगलं ऐकतात आणि एकमेकांना पुरक खेळ करतात. आदित्य जरी त्यांच्यापेक्षा लहान असला, तरी पुणेरी पलटनमध्ये ४ वर्षांपासून आहे. त्यामुळे तिघांमधील रोटेशन चांगलं होत आहे..पुणेरी पलटनमधील गौरव खत्री, विशाल भारद्वाज आणि गुरदीप यांची डिफेन्समध्ये चांगली कामगिरी झाली आहे. याबाबत बोलताना अस्लम म्हणाला, 'गौरव आमच्यासोबत बराच काळापासून आहे. त्या प्रतिभाशाली खेळाडू आहे आणि कॉर्नरला खेळणारा भारताच्या सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक आहे. त्याच्यासोबत चांगले बाँडिंग राहिले आहे. त्याची ताकद मला माहित आहे.''विशाल गेल्यावर्षी अनसोल्ड राहिलेला, पण यावर्षी आम्ही त्याला संघात घेतलं. त्याला संघात आल्यानंतर आत्मविश्वास आला आहे. या संघात रेडर्स डिफेंडर्सला विश्वास देतात. विशाल मला सांगतो पण की पुण्याच्या संघात आल्यापासून खेळात सुधारणा झाल्या आहेत, गेल्या हंगामात अनसोल्ड राहिला, पण या हंगामाच टॉप-५ मध्ये आहे. गुरदीप आल्यानंतर आम्ही त्याला संघात कसं बसवायचं यावर लक्ष केंद्रित केलं. सरावात गुरदीपला सातत्याने आव्हान देतो, त्यामुळे संघाची कामगिरी चांगली झाली आहे..Shivam Patare Exclusive: लहानपणी वडिलांसोबत केलेली पहिली रेड ते प्रो कबड्डी, अहमदनगरच्या शिवमचा कसा झालाय प्रवास?.यंदा अजय ठाकूर पुणेरी पलटनचे प्रशिक्षकपद सांभाळत आहे. त्याबद्दल बोलताना अस्लम म्हणाला, 'सुधारणा सातत्याने करत असतोच. पण प्रशिक्षक आणि मी खेळाडूंना सांगत असतो की जेव्हा तुम्ही हरता, तेव्हा तो काही शेवट नसतो आणि जेव्हा तुम्ही जिंकता, तेव्हा अतिआत्मविश्वास बाळगायचा नाही. शिकायचं आणि पुढे जायचं. नकारात्मक विचार केवळ समस्या निर्माण करतात.''अजय सर आणि मी एकत्र मिळून कमतरतेवर मात करण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यांचा मेसेज साधा आहे की तुमचा नैसर्गिक खेळ खेळा, चांगलं खेळा आणि संघ जिंकला पाहिजे. ते आमच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवतात आणि कुठे सुधारणा करण्याची गरज आहे, ते सांगतात. ते आम्हाला चांगलं ओळखतात.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 