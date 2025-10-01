क्रीडा

Puneri Paltan: '२००-२५० पाँइंट्स मिळवूनही संघ खालच्या स्थानावर असेल तर काही उपयोग नाही, त्यापेक्षा...' अस्लम इनामदार स्पष्टच बोलला

Aslam Inamdar Opens Up on Leadership Role: प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात पुणेरी पलटन नव्या जोशात उतरली असून अस्लम इनामदारच्या पुनरागमनाने संघाला बळ मिळाले आहे. त्याने नुकतेच संघाच्या बाँडिंगबद्दल आणि त्याच्या कर्णधारपदाबाबत भाष्य केले.
Aslam Inamdar

Aslam Inamdar

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

प्रो कबड्डीच्या ११ व्या हंगामात स्टार खेळाडू अस्लम इमानदारला दुखापतीमुळे मुकावे लागले होते. अस्मल पुणेरी पटलनचा केवळ महत्त्वाचा खेळाडूच नाही, तर प्रो कबड्डी विजेता कर्णधारही आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत गेल्या हंगामात पुणेरी पटलनची फारशी चांगली झालेली नव्हती.

मात्र १२ व्या हंगामात पुणेरी पलटन पुन्हा नव्या जोशात उतरले असून अस्लमचेही पुनरागमन झाले आहे. संघातील अनेक खेळाडू चांगल्या फॉर्ममध्येही आहे. त्यामुळे पुण्याने सातत्याने चांगली कामगिरी केली असून पहिल्या दोन क्रमांकामध्ये ते राहिले आहेत. यातील अनेक मुद्द्यांवर त्याने जिओस्टारच्या मिडिया डे मध्ये बोलताना भाष्य केले.

<div class="paragraphs"><p>Aslam Inamdar</p></div>
Vikas Jadhav Exclusive: 'आई म्हणायची, तू तिथं कधी दिसणार?' प्रो कबड्डीमध्ये नाव कमावण्यास सज्ज असलेल्या विकासची गोष्ट
Loading content, please wait...
Kabaddi player
pro kabaddi
Puneri Paltan
Aslam Inamdar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com