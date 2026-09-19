Asian Games: जपानमध्ये भारतीय नेमबाजांचे मोठे हाल! राही सरनोबतच्या हॉटेल बुकिंगबाबत घडला विचित्र प्रकार उघड

Asian Games Hotel Booking Fiasco: जपानमध्ये सध्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ स्पर्धा खेळवल्या जात आहे. या स्पर्धेत भारतासह सहा देशांच्या ध्वजारोहणाचा सोहळा शुक्रवारी (ता. १८) तासभराच्या विलंबानंतर पार पडला. दरम्यान, ही स्पर्धा सुरू झाल्यापासूनच अनेक बाबतीत गोंधळ होत आहे. खेळाडूंच्या राहण्याच्या व्यवस्थेमुळेही सध्या बराच गोंधळ झालेला दिसत असून यात भारतीय नेमबाजांनाही याचा फटका बसला आहे. या नेमबाजांमध्ये महाराष्ट्राची राही सरनोबत (Rahi Sarnobat) देखील आहे..Asian Games 2026: मुंबईच्या पोरीची जपानमध्ये हवा! Quimcy Dsouza ऐतिहासिक पदक जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर; ती खेळते, तो Teqball नक्की आहे तरी काय?.भारतीय नेमबाज या स्पर्धेसाठी जपानमधील नायोगामध्ये आले, तेव्हा त्याला नेमून दिलेल्या हॉटेलमध्ये खोलीच मिळू शकली नाही. यापूर्वीही बातमी आली होती की बुधवारी जेव्हा भारताचा ३५ सदस्यीय नेमबाजी पथक जपानला दाखल झालं होतं, तेव्हा मोठ्या व्यवस्थापकीय अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागला होता. त्यांना हॉटेलमध्ये चेक-इन करण्याआधी तासनतास प्रतिक्षा करावी लागली होती..दरम्यान, अशी माहिती समोर आली आहे की भारतीय पथकासाठी एका विशिष्ट हॉटेलमध्ये खोल्या आधीच आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. आयोजकांनी IOA ला दिलेल्या यादीनुसार ४० खोल्या आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. मात्र जेव्हा भारतीय नेमबाज ग्रँड टियारा हॉटेलमध्ये पोहचले, तेव्हा त्यांना फक्त ७ खोल्या उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच उर्वरित ३३ खोल्या टोकियो इन नावाच्या दुसऱ्या हॉटेलमध्ये देण्यात आल्या..तथापि, खेळाडूंच्या नोंदणीनंतरही राहण्याचा प्रश्न पूर्ण सुटलेला नव्हता, कारण राहीसह नेमबाजी पथकातील इतर ५ सदस्य दुसऱ्या तुकडीसह नंतर जपानमध्ये पोहचलेय परंतु एक प्रशिक्षक राहीच्या खोलीच्या चाव्या घेण्यासाठी ग्रँड टियारा हॉटेलमध्ये गेले, तेव्हा त्यांना ती खोली उपलब्ध नसून ती डोप नियंत्रणासाठी वाटप करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. विशेष म्हणजे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने खोली आरक्षित केलेली असतानाही आणि स्पर्धेच्या आयोजकांच्या आरक्षण नोंदींमध्येही याची पुष्टी झालेली असतानाही अशी घटना घडली.समस्या इथवरच संपली नाही. राही शुक्रवारी नागोयामध्ये पोहचल्यानंतर ती टोकियो इन हॉटेलकडे गेली, पण या शहरात अनेक याच नावाची हॉटेल्स आहेत. परंतु, ती चुकीच्या हॉटेलमध्ये आली आहे, हे सांगण्याऐवजी तिच्या हातात एका खोलीच्या चाव्या देण्यात आली. या घटनेत राहिला चुकीच्या हॉटेलमध्ये खोली मिळाली, तर योग्य हॉटेलमध्ये तिच्यासाठी आरक्षित केलेली खोलीच उपलब्ध नव्हती..Asian Games 2026 : भारत पदकांचे शतक यंदाही पार करणार? नेमबाजी, हॉकी, बॅटमिंटनमध्ये मोठ्या अपेक्षा.दरम्यान, बुधवारी आलेले पथक रात्री पावणेबारा ते मध्यरात्री ३ पर्यंत या गोंधळात वाहतुकीच्या साधनांशिवाय केंद्रावरच अडकून पडले होते.एकूण सर्व गोंधळात नेमबाजी पथकाला बराच संघर्ष करावा लागल्यानंतर स्पर्धेत उतरावं लागणार आहे. पण पालेमबांग आशियाई स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेत्या राहीसह अनेक भारतीय नेमबाजांकडून सर्वांना मोठ्या अपेक्षा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.