क्रीडा

Asian Games: जपानमध्ये भारतीय नेमबाजांचे मोठे हाल! राही सरनोबतच्या हॉटेल बुकिंगबाबत घडला विचित्र प्रकार उघड

Rahi Sarnobat Facing Hotel Chaos: जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय नेमबाजांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेत मोठा गोंधळ झाला आहे. याचा फटका राही सरनोबतलाही बसला आहे.
Rahi Sarnobat Facing Hotel Chaos | Asian Games 2026

Rahi Sarnobat Facing Hotel Chaos | Asian Games 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Asian Games Hotel Booking Fiasco: जपानमध्ये सध्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ स्पर्धा खेळवल्या जात आहे. या स्पर्धेत भारतासह सहा देशांच्या ध्वजारोहणाचा सोहळा शुक्रवारी (ता. १८) तासभराच्या विलंबानंतर पार पडला. दरम्यान, ही स्पर्धा सुरू झाल्यापासूनच अनेक बाबतीत गोंधळ होत आहे.

खेळाडूंच्या राहण्याच्या व्यवस्थेमुळेही सध्या बराच गोंधळ झालेला दिसत असून यात भारतीय नेमबाजांनाही याचा फटका बसला आहे. या नेमबाजांमध्ये महाराष्ट्राची राही सरनोबत (Rahi Sarnobat) देखील आहे.

Rahi Sarnobat Facing Hotel Chaos | Asian Games 2026
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