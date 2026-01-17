क्रीडा

RCB Chinnaswamy Stadium Update: 'आयपीएल' आधीच ‘RCB’ चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी!, चिन्नास्वामी स्टेडियमबद्दल झाला मोठा निर्णय

Big relief for RCB fans before IPL 2026 : जाणून घ्या, कर्नाटक सरकारच्या गृह विभागाकडून याबाबत कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनला काय सांगितले गेले आहे?
Mayur Ratnaparkhe
Major decision regarding Chinnaswamy Stadium : कर्नाटक सरकारच्या गृह विभागाकडून कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन (केएससीए) ला बंगळुरूमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर आंतरराष्ट्रीय आणि आयपीएल सामने आयोजित करण्यासाठी अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. ही आयपीएल २०२६च्या आधी आरसीबी अर्थात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाच्या समर्थकांना मिळालेली मोठी आनंदाची बातमी आहे.

केएससीएचे प्रवक्ते विनय मृत्युंजय यांनी सांगितले की, असोसिएशन सरकारने ठरवलेल्या सर्व अटी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने अंमलात आणेल. केएससीएचे अध्यक्ष प्रसाद लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन या मंजुरीशी संबंधित सर्व तपशील शेअर करण्याची अपेक्षा आहे.

केएससीएचे अध्यक्ष बी.के. वेंकटेश प्रसाद आयपीएल कर्नाटकात परत आणण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्नशील राहिले आहेत. त्यांनी सर्व सुरक्षा विषयक आणि प्रशासकीय चिंता दूर करण्यासाठी राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत अनेक महत्त्वाच्या बैठकाही घेतल्या आहेत.

एवढंच नाहीतर दोन दिवसांपूर्वीच आरसीबीने चिन्नास्वामी स्टेडियमवर एआय-आधारित कॅमेरे बसवण्याची घोषणा केली होती. हे कॅमेरे प्रेक्षकांच्या हालचाली आणि गर्दीवर चांगले लक्ष ठेवणार आहेत. स्टेडियमच्या मंजुरीतील हा निर्णय एक प्रमुख घटक मानला जात आहे. मात्र तरीही काही अटी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्ण झाल्यानंतरच ही मंजुरी पूर्णपणे अंमलात आणली जाणार आहे.

या निर्णयानंतर आता मोठा प्रश्न असा आहे की, आगामी आयपीएल २०२६ मध्ये  आरसीबी त्यांचे सर्व घरच्या मैदानावरील सामने हे चिन्नास्वामी स्टेडियमवरच खेळेल की काही सामने अन्य ठिकाणीही आयोजित केले जातील. याबाबत फ्रँचायझी येत्या काही दिवसांत भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता आहे.

