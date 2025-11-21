क्रीडा

Rising Stars Asia Cup 2025 : Semi-Final मध्ये आज भारत-बांगलादेश लढत; वैभव सुर्यवंशीकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा, कधी अन् कुठं बघता येईल सामना?

India A vs Bangladesh A Live Today : या स्पर्धेत भारतीय संघाला म्हणावी तशी कामगिरी करता आलेली नाही. दुसरीकडे बांगलादेशचं या स्पर्धेतील प्रदर्शन उत्तम राहिलं आहे. त्यामुळे या सामन्यात भारतीय संघाचा कस लागणार आहे.
रायझिंग स्टार्स आशिया कप 2025 स्पर्धेतील पहिला सेमीफायनल सामना आज भारत अ आणि बांगलादेश अ यांच्यात होणार आहे. आजच्या सामन्यात भारताला वैभव सुर्यवंशीकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. या स्पर्धेत त्याने आतापर्यंत एका शतकासह २०१ धावा केल्या आहेत. आजच्या सामन्यातही त्याची बॅट तळपेल, अशी अपेक्षा भारतीय संघाला आहे.

