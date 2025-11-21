Rising Stars Asia Cup 2025 : Semi-Final मध्ये आज भारत-बांगलादेश लढत; वैभव सुर्यवंशीकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा, कधी अन् कुठं बघता येईल सामना?

रायझिंग स्टार्स आशिया कप 2025 स्पर्धेतील पहिला सेमीफायनल सामना आज भारत अ आणि बांगलादेश अ यांच्यात होणार आहे. आजच्या सामन्यात भारताला वैभव सुर्यवंशीकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. या स्पर्धेत त्याने आतापर्यंत एका शतकासह २०१ धावा केल्या आहेत. आजच्या सामन्यातही त्याची बॅट तळपेल, अशी अपेक्षा भारतीय संघाला आहे. .ओमानचा पराभव करत भारताने सेमिफायनलचं तिकीट पक्क केलं आहे. मात्र, स्पर्धेत भारतीय संघाला म्हणावी तशी कामगिरी करता आलेली नाही. कर्णधार जितेश शर्मा, नमन धीर, प्रियांश आर्या आणि नेहल वढेरा हे खेळाडू फलंदाज म्हणून अपयशी ठरले आहेत. तर गोलंदाजांनी मात्र चांगलं प्रदर्शन केलं आहे..Asia Cup Rising Stars: भारत अन् पाकिस्तान संघ सेमीफायनलमध्ये! कसे आहे वेळापत्रक, कुठे पाहाणार सामने?.या स्पर्धेत गुरजपनीत सिंह भारताचा सर्वोत्तम गोलंदाज ठरला आहे. त्याने तीन सामन्यांत 5 विकेट्स घेतल्या आहेत. तर हर्ष दुबेने 3 गडी बाद केले आहेत. याशिवाय त्याने ओमानविरुद्ध चौथ्या क्रमांकावर येऊन अर्धशतकीय खेळी करत भारताला विजय मिळवून दिला आहे. तसेच सुयश शर्माने 3 विकेट्स घेत्या आहेत. दुसरीकडे बांगलादेशचं प्रदर्शन उत्तम राहिलं आहे. बांग्लादेश अ संघाने या स्पर्धेत दमदार प्रदर्शन केले आहे, त्यामुळे या सामन्यात भारतीय संघाचा कस लागणार आहे..Cricket Record: सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली, पाँटिंगलाही न जमलेला विश्वविक्रम विंडिजच्या होपने करून दाखवला; धोनीशीही बरोबरी.हा सामना आज दुपारी 3 वाजता सुरू होणार असून हा सामना सोनी लिव्ह चॅनेलवर पाहता येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आज रात्री पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील दुसरा सेमीफायनल सामना देखील होणार आहे. जर सेमिफायनल सामन्यात भारत आणि पाकिस्तानने विजय मिळवला तर भारत-पाकिस्तान यांच्यात फायनल सामना होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.