सकाळ डिजिटलचे स्वदेश घाणेकर 'उत्कृष्ट युवा क्रीडा पत्रकार'! मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या क्रीडा पुरस्कारांची घोषणा

MUMBAI MARATHI PATRAKAR SANGH SPORTS AWARDS: मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने क्रीडा पत्रकारिता क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणार्या पत्रकारांना दरवर्षी प्रदान करण्यात येणार्या क्रीडा पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. यंदा २०२५ आणि २०२६ या दोन वर्षांसाठी ज्येष्ठ आणि युवा अशा दोन गटांतील चार पत्रकारांची पुरस्कारांसाठी निवड करण्यात आली आहे..Kabaddi Awards: कबड्डी संघटनेचे पुरस्कार जाहीर; ‘सकाळ’च्या कडकालेंचाही सन्मान, तर पाटील, खटावकर यांना ‘जीवन गौरव’.कै. महेश बोभाटे ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार पुरस्कार २०२५ ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार रणजित दळवी यांना, तर २०२६ चा पुरस्कार सुनील लवाटे यांना जाहीर करण्यात आला आहे.युवा क्रीडा पत्रकारांच्या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी देण्यात येणारा कै. आत्माराम मोरे युवा क्रीडा पत्रकार पुरस्कार २०२५ बीबीसीच्या जान्हवी मुळे यांना, तर २०२६ चा पुरस्कार सकाळ डिजिटलचे स्वदेश घाणेकर यांना जाहीर करण्यात आला आहे. .प्रत्येक पुरस्काराचे स्वरूप रुपये १० हजार रोख, गौरवचिन्ह आणि सन्मानपत्र असे आहे, अशी माहिती पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण यांनी दिली. पुरस्कार विजेत्यांचा मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या विशेष क्रीडा पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात येणार आहे. .मुंबई मराठी पत्रकार संघाला ८४ वर्षांची समृद्ध परंपरा असून पत्रकारिता क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याचा गौरव करण्याची परंपरा संघाने सातत्याने जपली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून क्रीडा पत्रकारितेतील उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेण्यासाठी संघातर्फे क्रीडा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. यंदाचे हे नववे वर्ष आहे..Education Award: उच्च शिक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाची दखल; प्राचार्य डॉ. चंद्रसेन कोठावळे 'भारत भूषण राष्ट्रीय अवार्ड'ने सन्मानित.क्रीडा पत्रकारितेच्या माध्यमातून खेळाडूंची कामगिरी, संघर्ष आणि क्रीडा क्षेत्रातील विविध घडामोडी वाचकांपर्यंत पोहोचविणार्या पत्रकारांच्या योगदानाचा सन्मान करणे हा या पुरस्कारांमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मुंबई मराठी पत्रकार संघाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.