क्रीडा

सकाळ डिजिटलचे स्वदेश घाणेकर 'उत्कृष्ट युवा क्रीडा पत्रकार'! मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या क्रीडा पुरस्कारांची घोषणा

Sakal Digital’s Swadesh Ghanekar Named Best Young Sports Journalist: मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या क्रीडा पुरस्कारांची घोषणा झाली आहे. यात सकाळ डिजिटलचे स्वदेश घाणेकर यांना कै. आत्माराम मोरे युवा क्रीडा पत्रकार पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
Sakal Digital’s Swadesh Ghanekar Named Best Young Sports Journalist

Sakal Digital’s Swadesh Ghanekar Named Best Young Sports Journalist

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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MUMBAI MARATHI PATRAKAR SANGH SPORTS AWARDS: मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने क्रीडा पत्रकारिता क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणार्‍या पत्रकारांना दरवर्षी प्रदान करण्यात येणार्‍या क्रीडा पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. यंदा २०२५ आणि २०२६ या दोन वर्षांसाठी ज्येष्ठ आणि युवा अशा दोन गटांतील चार पत्रकारांची पुरस्कारांसाठी निवड करण्यात आली आहे.

Sakal Digital’s Swadesh Ghanekar Named Best Young Sports Journalist
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