Sanjay Manjrekar Criticizes BCCI: ...तर सूर्यवंशी, जयस्वाल ‘सराईत’ होतील ः मांजरेकर; शिस्तभंगाच्या माफक कारवाईवरून आयसीसी, बीसीसीआयवर टीका

नवी दिल्ली: भारताचे माजी फलंदाज संजय मांजरेकर यांनी युवा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल यांच्या अलीकडील शिस्तभंगाच्या घटनांवरून आयसीसी आणि बीसीसीआय यांच्यावर टीका केली आहे. या दोन्ही खेळाडूंना अशा वर्तनाबद्दल विशेष कारवाई न करता सोडून दिल्यास ते भविष्यातही अशीच वर्तणूक करण्यासाठी ‘सराईत’ होतील, असा इशारा मांजरेकर यांनी दिला.जयस्वाल आणि सूर्यवंशी हे दोघेही मैदानावरील वादग्रस्त घटनांमध्ये सहभागी होते. टीकेनंतरही जयस्वालने आपल्या कृतीचे समर्थन केले होते..आयसीसी आणि बीसीसीआयला उद्देशून मांजरेकर म्हणतात, वैभवने भारत ‘अ’कडून खेळताना आणि आता श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटीत जयस्वालने गैरवर्तन केले. तुम्ही त्यांना अशा वर्तनातून सहज सुटू देत राहिलात तर भविष्यातही असेच वागण्यासाठी त्यांना तुम्हीच तयार करीत आहात. हे खेळासाठी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या भविष्यासाठीही चांगले नाही..Nepal Flood Update : नेपाळच्या पुरात महाराष्ट्रातील पर्यटक अडकले, राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू, 4 जण सुरक्षित; मंत्री शंभूराज देसाईंनी दिली महत्त्वाची अपडेट.कोलंबो येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्याच दिवशी मैदानावर झालेल्या वादासाठी जयस्वाल आणि श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज असिता फर्नांडो यांना सामन्याच्या मानधनाच्या २५ टक्के दंड ठोठावण्यात आला. तसेच दोघांच्या खात्यात प्रत्येकी एक डिमेरिट गुण जमा करण्यात आला..भारताच्या पहिल्या डावातील १७व्या षटकात फर्नांडोने जयस्वालला बाद केल्यानंतर हा वाद झाला. जयस्वाल फर्नांडोकडे चालत गेला आणि दोघांमध्ये शाब्दिक देवाणघेवाण झाली. त्यानंतर फर्नांडोने जयस्वालच्या दिशेने डोके नेले. त्यावर जयस्वालही पुढे झुकत त्याला टक्कर मारली..दुसऱ्या दिवशीचा खेळ सुरू होण्यापूर्वी जयस्वालने आपल्या कृतीचे समर्थन केले. ‘त्याने काय म्हटले हे तुम्हाला माहीत नसेल, तर कृपया कोणताही निर्णय देऊ नका. कोणी मर्यादा ओलांडली, तर त्याला ते समजावून सांगणे गरजेचे आहे. हा भारत आहे, आम्ही लढू आणि उत्तर देऊ,’ असे त्याने म्हटले..Central Railway: मध्य रेल्वेवर १५ दिवस पॉवरब्लॉक, अनेक लोकलवर परिणाम; वेळापत्रकात मोठे बदल.दरम्यान, जूनमध्ये १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीही श्रीलंका ‘अ’ संघाच्या एका खेळाडूसोबत झालेल्या वादामुळे चर्चेत आला होता. भारत ‘अ’चा संघ सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत झाल्यानंतर हा वाद झाला होता. या सामन्याचा शेवटही तणावपूर्ण वातावरणात झाला होता. सूर्यवंशीच्या या वर्तनावर टीका झाली; मात्र बीसीसीआयकडून त्याच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.