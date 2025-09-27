असंच खेळायचं होतं, तर बाबर आझम संघात पाहिजे होता! IND vs PAK फायनलआधी शाहिद आफ्रिदीने स्वतःच्याच संघाची काढली लाज

पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदीने पाकिस्तानी क्रिकेट संघाचीच लाज काढली. भारत पाकिस्तान यांच्यात फायनलआधी शाहीद आफ्रिदीनं केलेल्या टीकेची सध्या चर्चा होत आहे. पाकिस्तानला जर चांगल्या दर्जाचं क्रिकेट खेळायचं असेल तर बाबर आझम, मोहम्मद रिझवान यांच्यासारखे उत्कृष्ट फलंदाज ते संघात घेऊ शकले असते. गेल्या वर्षीपासून त्यांना टी२० संघातून वगळलं आहे. सध्या आशिया कप २०२५ स्पर्धा सुरुय. या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान दोन वेळा आमने सामने आले. या दोन्ही सामन्यात भारतानं पाकिस्तानला पराभवाची धूळ चारली. यामुळे आता अंतिम सामन्यातही असंच घडेल अशी भारतीय पाठिराख्यांना आशा आहे..IND vs SL : मन जिंकलंस सूर्या भाऊ! सामना संपल्यानंतर २२ वर्षीय खेळाडूकडे गेला अन्... मनाला स्पर्श करणारा दीड मिनिटाचा Video .शाहिद आफ्रिदीला एका कार्यक्रमात आशिया कप स्पर्धेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. आशिया कपमध्ये पाकिस्तानला बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान यांची उणीव भासली का असं विचारलं होतं. या प्रश्नावर आफ्रिदीने म्हटलं की, पाकिस्ताननं ज्या पद्धतीनं फलंदाजी केली ते पाहता संघात बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान असायला पाहिजे होते..पाकिस्तानच्या संघाला आशिया चषकात धावा करताना बराच संघर्ष करावा लागला. फलंदाजांना फारशा धावा करता आल्या नाहीत. त्यांना चौकार-षटकारही मारताना कष्ट करावे लागत होते. विशेष म्हणजे बाबर आझम आणि रिझवान यांना संघातून वगळताना हीच कारणं देण्यात आली होती. यावरून आफ्रिदीनं जोरदार टीका केलीय..तुम्हाला जर असंच खेळायचं होतं तर बाबरलासुद्धा संघात असायला पाहिजे होतं. रिझवानही संघात पाहिजे होता. जेव्हा ते खेळत असतात तेव्हा त्याना गृहीत धरलं जातं आणि ही पाकिस्तानची अडचण असल्याचंही आफ्रिदीने म्हटलं..IND vs SL : अक्षर पटेलने कॅच सोडला, चेंडू Six गेला, तरीही श्रीलंकेला एकही धाव का मिळाली नाही? नाहीतर भारत हरला होता....पाकिस्तानला वेगवान गोलंदाजाची गरज असल्याचंही आफ्रिदीने म्हटलंय. तो पुढे म्हणाला की, आशिया कप पाहताना नसीम शाहची आठवण येते. दुबईच्या वातावरणात नसीम शाह हा शाहीन आफ्रिदीसोबत चांगली गोलंदाजी करू शकला असता. त्या दोघांच्या एकत्रित कामगिरीचा संघाला निश्चितच फायदा झाला असता..पाकिस्तानचा संघ सध्या ज्या पद्धतीने खेळतोय ते पाहता ते त्यांच्या पूर्ण ताकदीने खेळत नसल्याचं दिसतंय. तुम्ही श्रीलंका आणि ओमानला हरवू शकताय. पण भारताविरुद्ध विजय मिळवायचा असेल तर तुम्हाला फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण यात तुमची सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागेल..गुरुवारी बांगलादेशविरुद्ध पाकिस्तानला १३५ धावांचे संरक्षण करताना घाम फुटला होता. पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी कसा बसा सामना जिंकून दिला. या सामन्यात त्यांना ११ धावांनीच विजय मिळवता आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.