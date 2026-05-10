MS Dhoni: 'थाला' पुन्हा मैदानात दिसेल; धोनीच्या चाहत्यांनी आता आशा सोडावी का...? वास्तव स्वीकारण्याची वेळ आली!

भारतीय क्रिकेटमध्ये काही खेळाडू फक्त खेळाडू राहत नाहीत, ते भावना बनतात. महेंद्रसिंग धोनी हे त्याचं सर्वात मोठं उदाहरण. रांचीसारख्या छोट्या शहरातून आलेला हा शांत स्वभावाचा मुलगा एक दिवस भारतीय क्रिकेटचा सर्वात मोठा चेहरा बनेल, याची कल्पनाही कुणाला नव्हती. पण काळ बदलला, क्रिकेट बदललं आणि धोनी नावाचं पर्वही आता हळूहळू शेवटच्या टप्प्यात पोहोचत असल्याची भावना चाहत्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे..आयपीएलमध्ये प्रत्येक सिजन सुरू झाला की एकच चर्चा रंगते, धोनी पुढच्या वर्षी खेळणार का? चेन्नई सुपर किंग्सचा सामना असो किंवा सराव सत्र, स्टेडियममध्ये फक्त एकाच नावाचा गजर ऐकू येतो, धोनी... धोनी... पण आता ही आरोळी जास्त भावनिक वाटू लागली आहे. कारण चाहत्यांच्या मनात एक भीती स्पष्ट दिसत आहे. कदाचित हा शेवटचा काळ असेल. .धोनीने अधिकृतपणे निवृत्तीची घोषणा केलेली नसली, तरी गेल्या काही वर्षांतील त्याच्या हालचाली, फिटनेसची समस्या आणि संघ व्यवस्थापनाची भूमिका पाहता एक गोष्ट स्पष्ट होत चालली आहे. थाला आता स्वतःला हळूहळू मागे घेत आहे. धोनीच्या गुडघ्याच्या दुखापतीची चर्चा गेल्या अनेक हंगामांपासून सुरू आहे. २०२३ मध्ये चेन्नईला जेतेपद मिळवून दिल्यानंतर त्याने शस्त्रक्रिया केली. त्यानंतरही तो मैदानात उतरला, पण त्याच्या शरीराची भाषा आधीसारखी राहिली नाही. .विकेटच्या मागे तो अजूनही चपळ दिसतो, पण फलंदाजीसाठी त्याचा खाली येणारा क्रम, मर्यादित षटके आणि कमी वेळ क्रीजवर राहणं हे अनेक गोष्टी सांगून जातात. चेन्नई सुपर किंग्सच्या व्यवस्थापनानेही आता भविष्यासाठी तयारी सुरू केल्याचं दिसत आहे. नव्या खेळाडूंना संधी देणं, नेतृत्वाच्या पर्यायांवर काम करणं आणि संघात नवीन चेहऱ्यांना पुढे आणणं यावर भर दिला जात आहे. यामुळे धोनीचा प्रभाव कमी झाला असं नाही, पण संघ आता 'धोनीनंतरच्या काळा'ची मानसिक तयारी करत असल्याचं स्पष्ट जाणवतं..धोनीचं चाहत्यांशी असलेलं नातं हे फक्त क्रिकेटपुरतं मर्यादित नाही. तो मैदानात शांत राहणारा कर्णधार होता, पण त्याच शांततेतून त्याने लाखो लोकांना आत्मविश्वास दिला. शेवटच्या षटकात सामना जिंकण्याची कला, दडपणातही चेहऱ्यावर न बदलणारे भाव आणि संघासाठी स्वतःला नेहमी मागे ठेवण्याची वृत्ती यामुळे धोनी चाहत्यांच्या मनात देवासारखा बनला..आजही अनेक चाहते फक्त धोनीला पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये जातात. सामना कोण जिंकला यापेक्षा 'धोनी फलंदाजीला आला का?' हे त्यांच्यासाठी जास्त महत्त्वाचं असतं. पण आता वास्तव स्वीकारण्याची वेळ जवळ येताना दिसत आहे. वय, फिटनेस आणि वेळ या तिन्ही गोष्टी कोणासाठी थांबत नाहीत. पण आता धोनी त्याच्या चाहत्यांना नवीन भूमिकेत दिसणार आहे. धोनीने भारतीय क्रिकेटला काय दिलं, याची यादी खूप मोठी आहे. २००७ चा टी-२० विश्वचषक, २०११ चा वनडे विश्वचषक, २०१३ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि कसोटीमध्ये भारताला नंबर वन बनवणारा कर्णधार... ही फक्त आकडेवारी नाही, तर एका संपूर्ण पिढीच्या आठवणी आहेत..म्हणूनच आता अनेक चाहत्यांच्या मनात एक भावनिक प्रश्न निर्माण होतोस, थाला पुन्हा मैदानात दिसेल का? कदाचित दिसेल... कदाचित नाही. पण एक गोष्ट निश्चित आहे, धोनी क्रिकेटपासून दूर गेला तरी चाहत्यांच्या हृदयातून तो कधीच दूर जाणार नाही. काही खेळाडू निवृत्त होतात, पण काही खेळाडू आठवणी बनून कायम जगतात. महेंद्रसिंग धोनी हे त्या दुसऱ्या प्रकारातील नाव आहे. आणि म्हणूनच कदाचित आता चाहत्यांनी धोनीला खेळताना पाहण्याची आशा कमी ठेवावी. पण 'थाला'वरचं प्रेम? ते कधीच कमी होणार नाही.