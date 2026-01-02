T20 World Cup: टी-२० वर्ल्डकप २०२६ साठी दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे संघांची घोषणा; नव्या चेहऱ्यांना संधी, पाहा संपूर्ण टीम

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वेने आपला १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. दक्षिण आफ्रिका संघाचा एडेन मार्कराम कर्णधार असणार आहे. परंतु रायन रिकेल्टन आणि ट्रिस्टन स्टब्स या दोन फलंदाजांना वगळण्यात आले आहे. दुखापतीमुळे भारताविरुद्धच्या मालिकेत खेळू न शकलेला कागिसो रबाडा विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात परतला आहे..दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात काही खेळाडूंचा समावेश आहे जे त्यांचा पहिला टी-२० विश्वचषक खेळणार आहेत. क्वेना म्फाका, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, जॉर्ज लिंडे आणि जेसन स्मिथ हे विश्वचषक पदार्पण करणार आहेत. जेसन स्मिथचा संघात समावेश आश्चर्यकारक आहे. कारण त्याने आतापर्यंत फक्त पाच आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्याने CSAT20 चॅलेंज प्लेऑफ सामन्यात 19 चेंडूत 68 धावा करून क्रिकेट जगतात खळबळ उडवून दिली..Big Breaking : बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार होतोय अन् टीम इंडिया मालिका खेळण्यासाठी जाणार; ६ सामन्यांच्या तारखा जाहीर.तर दुसरीकडे भारत आणि श्रीलंका ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान संयुक्तपणे आयोजित होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ साठी झिम्बाब्वेने आपला १५ सदस्यीय संघ निवडला आहे. २०२४ मध्ये या स्पर्धेसाठी पात्रता गमावलेल्या संघाचे नेतृत्व सिकंदर रझा करणार आहे. ब्रायन बेनेट फलंदाजीची धुरा सांभाळत आहे. टॉप-ऑर्डर स्थिरतेसाठी त्याचा फॉर्म महत्त्वाचा असेल..भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान आणि अफगाणिस्ताननेही त्यांचे विश्वचषक संघ जाहीर केले आहेत. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिकेला अफगाणिस्तान, न्यूझीलंड, कॅनडा आणि युएईसह गट डी मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. दक्षिण आफ्रिका ९ फेब्रुवारी रोजी कॅनडा विरुद्धच्या सामन्याने विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात करेल. टी-२० विश्वचषक ७ फेब्रुवारी रोजी सुरू होईल आणि अंतिम सामना ८ मार्च रोजी होणार आहे. भारत आणि श्रीलंका या स्पर्धेचे सह-यजमानपद भूषवतील..Vaibhav Suryavanshi : वैभवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया खेळणार; आफ्रिकेविरुद्धच्या दौऱ्याचे वेळापत्रक, Live Telecast अन् सर्व डिटेल्स .T20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा संघएडन मार्कराम (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी झोर्झी, डोनोव्हन फरेरा, मार्को जॅन्सन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना म्फाका, डेव्हिड मिलर, लुंगी एनगिडी, ॲनरिक नॉर्टजे, कागिसो एस राबामी, जॅजिसन एस.T20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी झिम्बाब्वेचा संघसिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, ग्रॅमी क्रेमर, ब्रॅडली इव्हान्स, क्लाइव्ह मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानाशे मारुमणी, वेलिंग्टन मसाकादझा, टोनी मुन्योंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, डीओन मायर्स, रिचर्ड एनगार्डन, ब्रॅडनवाले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.