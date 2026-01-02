क्रीडा

T20 World Cup: टी-२० वर्ल्डकप २०२६ साठी दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे संघांची घोषणा; नव्या चेहऱ्यांना संधी, पाहा संपूर्ण टीम

South Africa and Zimbabwe T20 World Cup Squad: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे संघांची घोषणा करण्यात आली आहे. यात नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वेने आपला १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. दक्षिण आफ्रिका संघाचा एडेन मार्कराम कर्णधार असणार आहे. परंतु रायन रिकेल्टन आणि ट्रिस्टन स्टब्स या दोन फलंदाजांना वगळण्यात आले आहे. दुखापतीमुळे भारताविरुद्धच्या मालिकेत खेळू न शकलेला कागिसो रबाडा विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात परतला आहे.

