17 वर्षांच्या पठ्ठ्यानं टाकलं अख्तरला मागे; 175च्या स्पीडनं करतो बॉलिंग!

ब्लोमफॉन्टेन (दक्षिण आफ्रिका) : दक्षिण आफ्रिकेत सुरु असलेल्या 19 वर्षांखालील विश्वकरंडकात भारत आणि श्रीलंका यांच्यात झालेल्या सामन्यात एका विश्वविक्रमाची नोंद करण्यात आली आहे. या सामन्यात श्रीलंकेच्या माथिशा पाथिराना या 17 वर्षांच्या गोलंदाजाने 175 किमी ताशी वेगाने चेंडू टाकण्याचा विक्रम रचला आहे.

भारताची फलंदाजी सुरु असताना चौथ्या षटकात माथिशाने यशस्वी जैस्वालला एक वाईड चेंडू टाकला. त्याचा ताशी वेग 175 किमी नोंदविला गेला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वांत वेगवान चेंडू म्हणून या चेंडूची नोंद झाली आहे.

'रावळपिंडी एक्सप्रेस' अख्तरचा विक्रम मोडला

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये यापूर्वी सर्वांत वेगवान चेंडू टाकण्याचा विक्रम पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज 'रावळपिंडी एक्सप्रेस' शोएब अख्तरच्या नावावर होता. त्याने 2003च्या विश्वकरंडकात इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या सामन्यात 161.3 किमी ताशी वेगाने चेंडू टाकला होता.

सर्वांत वेगवान चेंडू

शोएब अख्तर (पाकिस्तान) - ताशी 161.3 किमी

शॉन टेट (ऑस्ट्रेलिया) - ताशी 161.1 किमी

ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) - ताशी 161.1 किमी

Sri-Lankan U19 Pacer Pathirana clocked a stunning 175 kph on the speed gun in #U19CWC match Against India on a Wide Ball.

On the right corner of the screen, the speed of the delivery showed at 108 mph. #INDvSL #INDU19vSLU19 #Cricket #CWCU19 pic.twitter.com/7uKD73zYn0

