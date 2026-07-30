Commonwealth Games 2026: नीरज चोप्राचे 'सुवर्ण' हुकले, Rumesh Pathirage ने मारली बाजी; पाकड्या अर्शद नदीमची लाज गेली, वाचा काय झालं...

Rumesh Pathirage wins Men's Javelin Throw Final CWG 2026 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भालाफेक फायनलमध्ये श्रीलंकेच्या रुमेश थरंगा पथिरागेने अपेक्षित कामगिरी केली. नीरज चोप्रा ( Neeraj Chopra Silver Medal) व अर्शद नदीम या ऑलिम्पिक व राष्ट्रकुल पदक विजेत्यांना त्याने सुवर्णपदकापासून दूर ठेवले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे गतविजेता अर्शद तिसऱ्या प्रयत्नानंतर स्पर्धेबाहेर फेकला गेला... पथिरागेने सुवर्णपदक निश्चित करताना राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भालाफेकीत नवा चॅम्पियन दिला, तर २०१८ च्या विजेत्या नीरजला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. पण, भारताच्या यशवीर सिंग ( YASH VIR SINGH WIN BRONZE) त्याच्या शेवटच्या प्रयत्नात आश्चर्यकारक कामगिरी करून कांस्यपदक जिंकले. भारताच्या दोन खेळाडूंनी पदकांची कमाई करण्याची ही पहिलीच वेळ ठऱली. .रोहित यादवने दुसऱ्या प्रयत्नात ८१.५६ मीटर लांब भालाफेकून नीरजनंतर दुसरे स्थान पटकावले. पण, श्रीलंकेच्या रुमेश थरंगा पथिरागेने ( Rumesh Tharanga Pathirage) याने दुसऱ्या प्रयत्नात ८९.७५ मीटर लांब भालाफेक करून सर्वांना आश्चर्यचकीत केले. पथिरागेने त्याचा फॉर्म कायम राखताना राष्ट्रकुल स्पर्धेतील सुवर्णपदकावर दावा सांगितला. तेच पाकिस्तानचा अर्शदला त्याचे सुवर्ण कायम राखता आले नाही. तीन प्रयत्नात त्याला ८० मीटरच्या पार जाता न आल्याने स्पर्धेतून गाशा गुंडाळावा लागला. प्रत्येकी तीन प्रयत्नांतर पथिरागे, नीरज व दक्षिण आफ्रिकेचा डौव स्मित हे अव्वल तीन क्रमांकावर होते..Asmita Dey won historic Gold : अस्मिता डे हिने 'Golden Score'वर जिंकले सुवर्ण! राष्ट्रकुल स्पर्धेत ज्युदोपटूने इतिहास घडवला, पहिली भारतीय.पात्रता फेरीत ८४ मीटरचा पल्ला गाठण्यात अपयशी ठरलेल्या नीरज चोप्राने फायनलमध्ये पहिल्याच प्रयत्नात ८०.९७ मीटर लांब भाला फेकला. त्याच्यापाठोपाठ गतविजेत्या अर्शद नदीमने भाला फेकला, परंतु त्याचा पाय रेषेला स्पर्श झाल्याने, पहिला प्रयत्न ग्राह्य धरला गेला नाही. इंग्लंडचा बेन ईस्ट ८१.१२ मीटर या पर्सनल बेस्टसह अव्वल होता. भारताचा दुसरा भालाफेकपटू यशवीरचा पहिला प्रयत्न फाऊल ठरला, तर रोहित यादवने ७७.५० मीटर भालाफेकला..युधवीरने त्याच्या दुसऱ्या प्रयत्नात ७८.५५ मीटर अंतर पार केले आणि तो दुसऱ्या स्थानावर आला. भारताचे तिन्ही भालाफेकपटू अव्वल ४ मध्ये होते. नीरजने त्याच्या दुसऱ्या प्रयत्नात ८५.८३ मीटर हे या हंगामातील सर्वोत्तम अंतर पार करून अव्वल स्थानावर पकड घेतली. Neeraj Chopra goes for throw #2 AND HITS 85.83m पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमचा दुसरा प्रयत्नही अपयशी ठरला आणि तो प्रचंड नाराज दिसला. ग्रेनेडाचा अँडरसन पीटर्स ८१.४१ मीटरचा भालाफेक करून नीरजच्या जवळ पोहोचला..नीरजला पाच प्रयत्न करूनही ९० मीटर अंतर पार करता आले नाही आणि दुसऱ्या प्रयत्नातील ८५.८३ मीटरसह त्याला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागेल. २३ वर्षीय पथिरागेने \tत्याच्या दुसऱ्या प्रयत्नातील ८९.७५ मीटरच्या नोंदीसह सुवर्णपदक निश्चित केले. त्याने उर्वरित चार प्रयत्न अपयशी ठरले, परंतु त्याचा निकालावर काही फरक पडला नाही. भारताच्या यशवीर सिंगने त्याच्या शेवटच्या प्रयत्नात ८५.४१ मीटर लांब भालाफेक करून स्वतःला कांस्यपदाच्या शर्यतीत आणले. त्याची ही सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठरली. नीरजला शेवटच्या प्रयत्नात अपयश आल्याने त्याला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले, तर यशवीरचे कांस्य निश्चित झाले. .TEJASWIN SHANKAR HISTORICAL MEDAL: तेजस्विन शंकरने इतिहास घडवला! खडतर अशा डेकॅथलॉन स्पर्धेत भारताला जिंकून दिले पहिले पदक.नीरज चोप्राची कामगिरी...टोक्यो ऑलिम्पिक ( ८७.५८ मी.) आणि पॅरिस ऑलिम्पिक ( ८९.४५ मी.) स्पर्धेत नीरजने अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदक जिंकले. सलग दोन ऑलिम्पिक स्पर्धेत वैयक्तिक पदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला. यासह त्याने २०२३ च्या जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत ८८.१७ मीटर कामगिरीसह सुवर्णपदक जिंकले आणि या स्पर्धेत सुवर्ण जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला. २०२२ मध्ये त्याने या स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकले होते. २०१८ व २०२३ च्या आशियाई स्पर्धेतही त्याच्या नावावर सुवर्णपदकं आहेत. २०१८ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या नीरजला २०२२ मध्ये दुखापतीमुळे खेळता आले नव्हते आणि त्याने ८ वर्षानंतर राष्ट्रकुल स्पर्धेत पुनरागमन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.