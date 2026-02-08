क्रीडा

T20 World Cup : पाकिस्तान भारताविरुद्ध सामना खेळणार? PCB यु-टर्न घेण्याच्या विचारात, 'हे' देऊ शकतो कारण...

T20 World Cup: Will Pakistan Play India? : पाकिस्तानने भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार दिल्यानंतर आयसीसी आणि प्रसारक कंपनीकडून आर्थिक नाड्या आवळण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यानंतर आता पाकिस्तान या निर्णयावरून युटर्न घेण्याच्या विचारात असल्याची माहिती आहे.
Shubham Banubakode
Pakistan may reconsider its decision to skip the India vs Pakistan T20 World Cup : टी-२० विश्वकप स्पर्धेला सुरुवात झाली असून १५ फेब्रुवारी रोजी भारत-पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. मात्र, पाकिस्तान हा सामना खेळणार की नाही, याबाबत अद्यापही अस्पष्टता आहे. पाकिस्तानने आधी भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास नकार दिला होता, मात्र, आता पाकिस्तान या निर्णयावरून युटर्न घेण्याच्या विचारात असल्याची माहिती आहे. याबाबत आता विविध चर्चा देखील सुरु झाल्या आहेत.

