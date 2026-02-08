T20 World Cup : पाकिस्तान भारताविरुद्ध सामना खेळणार? PCB यु-टर्न घेण्याच्या विचारात, 'हे' देऊ शकतो कारण...

Pakistan may reconsider its decision to skip the India vs Pakistan T20 World Cup : टी-२० विश्वकप स्पर्धेला सुरुवात झाली असून १५ फेब्रुवारी रोजी भारत-पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. मात्र, पाकिस्तान हा सामना खेळणार की नाही, याबाबत अद्यापही अस्पष्टता आहे. पाकिस्तानने आधी भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास नकार दिला होता, मात्र, आता पाकिस्तान या निर्णयावरून युटर्न घेण्याच्या विचारात असल्याची माहिती आहे. याबाबत आता विविध चर्चा देखील सुरु झाल्या आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानने भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार दिल्यानंतर आयसीसी आणि प्रसारक कंपनीकडून आर्थिक नाड्या आवळण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यानंतर आता पाकिस्तानने श्रीलंका क्रिकेट मंडळाच्या नुकसानीचा मुद्दा पुढे आणत टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतील भारताविरुद्धची लढत खेळण्याबाबत फेरविचार करण्यास सुरुवात केली आहे. केवळ हट्टवादी भूमिका घेत आणि बांगलादेशच्या समर्थनार्थ भारताविरुद्धची लढत न खेळण्याचा निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने नव्हे, तर पाक सरकारने जाहीर केला होता..T20 World Cup 2026 : भारत-पाक सामन्याच्या वादात आता श्रीलंकेची उडी; PCB ला पत्र लिहित करून दिली 'त्या' उपकाराची आठवण.या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेस कालपासून सुरुवात झाली तोपर्यंत केवळ धमक्या देण्याचे काम पाक मंडळाने केलेले आहे. भारत-पाक नियोजित लढत झाली नाही, तर आमचे हॉटेल आरक्षणापासून हॉटेलिंगपर्यंत मोठे नुकसान होईल, असा ई-मेल श्रीलंका क्रिकेट मंडळाने पाक मंडळाला पाठवलेला आहे. यासंदर्भात आम्ही आमच्या सरकारशी चर्चा करू आणि त्यांचा सल्ला घेऊ, असे पाक मंडळाने श्रीलंका क्रिकेट मंडळाला कळवले आहे..पाकिस्तानची पलटी! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध खेळण्याची तयारी? India vs Pakistan सामना होणार, ठेवलीय अट....श्रीलंका सरकार आणि श्रीलंका क्रिकेट मंडळ यांच्याशी आमचे अतिशय चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे त्यांनी ई-मेलद्वारे केलेली मागणी आम्ही दुर्लक्षित करू शकत नाही, असे पाकिस्तान मंडळाच्या सूत्रांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.