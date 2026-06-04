वडील भारताकडून खेळू शकले नाहीत, पण पोरगा आता FIFA World Cup खेळणार! कोण आहे तो जाणून घ्या

भारतात जरी क्रिकेटवेडा देश असला, तरी अनेक ठिकाणी फुटबॉलचे चाहतेही मोठ्या प्रमाणात आढळतात, यात केरळ राज्याचाही समावेश आहे. आता ११ जूनपासून सुरू होणाऱ्या फिफा वर्ल्ड कप २०२६ चा फिव्हर केरळमध्येही चढल्याचे दिसत आहे. अनेकदा फुटबॉल चाहते ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, लिओनल मेस्सी यांच्या प्रेमापोटी अर्जेटिना, पोर्तुगाल अशा संघांनाही फिफा वर्ल्ड कपमध्ये पाठिंबा देताना दिसतात. अनेकदा मोठे कटआऊट्सही शहरांमध्ये लावलेले दिसतात. पण आता भारतातील फुटबॉल चाहत्यांना फिफा वर्ल्ड कपमध्ये कतार संघालाही पाठिंबा देण्याचे एक मोठे कारण समोर आले आहे. कतारच्या संघात भारतीय मुळच्या फुटबॉलपटूला संधी मिळाली आहे. .वैभव सूर्यवंशीला विराट कोहलीने IPL जिंकल्यानंतर नक्की काय सांगितलं? RCB च्या Video ने उघडलं रहस्य.फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी (FIFA World Cup 2026) निवड झालेल्या २६ जणांच्या कतार संघात १९ वर्षीय तहसिन मोहम्मद जमशिद (Tahsin Mohammed Jamshid) याचाही समावेश आहे. तो मुळचा केरळचा असून कतारमधील दोहामध्ये लहानाचा मोठा झाला आहे. त्याचे आई वडील केरळमधून कतारला (Qatar) १९९६ मध्ये स्थायिक झाले होते. खरंतर तहसिनचे वडील जमशिद हे देखील फुटबॉल खेळाडू होते. १९९२ मध्ये त्यांची निवड इंडिया युथ फुटबॉल कॅम्पसाठीही झाली होती. पण ती संधी त्यांच्याकडून सुटली. नंतर काम आणि दुखापतीमुळे त्यांचे फुटबॉलमध्ये करियर करण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. पण कतारमध्ये शुक्रवारी सुट्टीच्या दिवशी ते मित्रांसोबत फुटबॉल खेळायचे. त्यावेळी स्थानिक मैदानात त्यांच्यासोबत छोटा तहसिनही जायचा. तिथूनच त्याच्या मनात फुटबॉलविषयी प्रेम निर्माण झालं..त्यानेही फुटबॉल शिकण्यास सुरुवात केली. त्याने शेख फैसल बिन कासिम स्पोर्ट्स ऍकेडमीमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यानंतर एस्पायर ऍकेडमीमध्ये सामील झाला. ही आशियातील सर्वोत्तम सुविधा देणारी ऍकेडमी म्हणून ओळखली जाते. २०१७ मध्ये तो अल-गदुहैल एससीच्या सब-ज्युनियर संघात सामील झाला. तो फॉरवर्ड शिवाय लेफ्ट आणि राईट विंगर म्हणूनही खेळतो.त्याने २०२३ साली १७ वर्षांखालील कतार संघातून आणि पुढच्याच वर्षी १९ वर्षांखालील कतार संघासाठी पदार्पण केले. २०२४ मध्ये ताहसिनने कतार स्टार्स लीगमध्ये अल-दुहैल एससीकडून प्रोफेशनल सिनियर फुटबॉलमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर दोन महिन्यातच त्याला कतारच्या आंतरराष्ट्रीय संघासाठीही संधी मिळाली. .त्याने सप्टेंबर २०२४ मध्ये १७ वर्षे ११ महिने आणि २१ दिवस वय असताना ताहसिनने सौदी अरेबियामध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या वर्ल्ड कप क्वालिफायरमध्ये कतारसाठी सामना खेळला. या स्पर्धेत कतारचा भारताविरुद्धही सामना झाला होता. ताहसिन आत्तापर्यंत झिम्बाब्वे, आयर्लंडविरुद्धही मैत्रीपूर्ण सामन्यांमध्ये कतारसाठी खेळला आहे.ताहसिन रोनाल्डोचा मोठा चाहता असून त्याने २०२२ मधील वर्ल्ड कप स्टेडियममध्ये जाऊन पाहिला होता. दरम्यान टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार ताहसिन सध्या भारतीय नागरिक असला, तरी त्याच्याकडे कतारी मिशन पासपोर्ट आहे—हा एक विशेष दस्तऐवज आहे जो परदेशी खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये कतारचे प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी देतो. पण ताहसिनचा जन्मही दोहामध्ये झाला असून तिथेच तो वाढला आहे. कायद्यानुसार पुढच्यावर्षी त्याला नागरिकत्व निवडावे लागणार आहे. .काव्या मारनच्या SRH ला बसणार मोठा धक्का! IPL 2027 साठी कर्णधार पॅट कमिन्स सोडणार साथ? स्वत:च म्हणाला....दरम्यान, फिफा वर्ल्ड कपमध्ये २००६ नंतर भारतीय मुळ असलेला खेळाडू खेळताना दिसणार आहे. २००६ मध्ये विकाश धोरासूने फ्रान्ससाठी फुटबॉल खेळले होते. दरम्यान, न्यूझीलंडकडून भारतीय मुळचाच सरप्रीत सिंग देखील फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सहभागी होणार आहे. कतारचा फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील पहिला सामना १३ जूनला स्वित्झर्लंडविरुद्ध होणार आहे.फिफा वर्ल्ड कप २०२६ साठी कतारचा संघगोलकिपर: सलाह झकारिया, महमूद अबुनादा, मेशाल बर्शमडिफेंडर्स: हाशेमी हुसेन, अयुब अलावी, बौलेम खौखी, पेड्रो मिगुएल, इसा ले, लुकास मेंडेस, सुलतान अल-ब्रेक, होमम अल-अमिनमिडफिल्डर: मोहम्मद अल-मनाई, जस्सिम जाबेर, करीम बौदियाफ, अहमद फाथी, अब्दुलअजीज हातेम, असीम मादिबोफॉरवर्ड : तहसीन मोहम्मद, एडमिलसन ज्युनियर, अल्मोएझ अली, अक्रम अफिफ, मोहम्मद मुनतारी, युसेफ अब्दुल रज्जाक, अहमद आला, हसन अल-हैदोस, अहमद अल-जनाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.