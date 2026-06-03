वैभव सूर्यवंशीला विराट कोहलीने IPL जिंकल्यानंतर नक्की काय सांगितलं? RCB च्या Video ने उघडलं रहस्य

रविवारी (३१ मे) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचा (IPL 2026) अंतिम सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स (RCB vs GT) संघात पार पडला. अहदाबादला झालेल्या या अंतिम सामन्यात बंगळुरूने ५ विकेट्सने विजय मिळवत दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरले. बंगळुरूच्या विजयात विराट कोहलीचा (Virat Kohli) वाटा मोठा राहिला. त्याने अंतिम सामन्यातील सामनावीर पुरस्कारही जिंकला. पण यासोबतच अंतिम सामन्यावेळी राजस्थान रॉयल्स संघातील १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचीही (Vaibhav Sooryavanshi) चर्चा झाली. त्याने आयपीएल २०२६ स्पर्धा त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने गाजवली. तो अंतिम सामना पाहण्यासाठी स्टेडियमवरही उपस्थित होता. त्याला या स्पर्धेतील ५ मोठे पुरस्करही मिळाले. .IND vs AFG Test: IPL संपलं, आता टीम इंडिया लागली कसोटीच्या सरावाला; जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामना?.त्यामुळे या अंतिम सामन्यानंतर विराट कोहलीची वैभव सूर्यवंशीसोबत पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान भेट झाली. त्यांच्या भेटीचा व्हिडिओ आणि फोटो प्रचंड व्हायरल झाले होते. पण त्यांच्यात नेमकं काय बोलणं झालं होतं, याबाबत फारशी कोणाला माहिती नव्हती. मात्र आता बंगळुरूने आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर विराट आणि वैभव यांच्यात झालेल्या संवादासह व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये विराट वैभवला प्रगती करत राहण्यासंदर्भात मोलाचा सल्ला देताना दिसत आहे..विराट वैभवला सांगताना दिसतोय की 'इथून आता वरच जायचं आहे. जे झालं आहे ते चांगल्या मेहनतीमुळे आणि विश्वासामुळे झाले आहे. आता कोण काय बोलत आहे, कसं बोलत आहे, याकडे लक्ष देऊ नको. एक बिहारी, सबपे भारी, फिर खतम गेम (एक बिहारी, सगळ्यांवर भारी, मग संपला खेळ).'.वैभवला पाच पुरस्कारवैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत १६ सामन्यात २३७.३१ च्या स्ट्राईक रेटने आणि ४८.५० च्या सरासरीने ७७६ धावा केल्या. त्याने ६३ चौकार आणि ७२ षटकार मारले. तो या हंगामात सर्वाधिक धावा केल्याने ऑरेंज कॅपही जिंकली. याशिवाय तो सर्वोत्तम उदयोन्मुख खेळाडू आणि मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर पुरस्काराचाही मानकरी ठरला. त्याला सर्वाधिक षटकार मारण्याचाही पुरस्कार मिळाला, तसचे सर्वोत्तम स्ट्राईक रेटसाठी कारही बक्षीस मिळाली..Vaibhav Sooryavanshi चा भारतीय संघात युरोप दौऱ्यावेळी समावेश होणार? BCCI सचिवांकडून मोठे संकेत.विराट कोहलीचीही दमदार कामगिरीविराट कोहलीसाठीही आयपीएल २०२६ स्पर्धा खास राहिली. त्याने बंगळुरू संघासाठी आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा केल्या. त्याने १६ सामन्यात ५६.२५ च्या सरासरीने ६७५ धावा केल्या. यामध्ये एका शतकाचा आणि ५ अर्धशतकांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.