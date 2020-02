...याच कारणासाठी टीम इंडियाला सलग तिसऱ्यांदा भरावा लागला दंड!

हॅमिल्टन : येथे भारत-न्यूझीलंड या संघांदरम्यान झालेल्या पहिल्या वन-डे मॅचमध्ये यजमान न्यूझीलंड संघाने रोमहर्षक विजय साजरा केला. टीम इंडियाने दिलेलं 348 धावांचं टार्गेट 6 गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण करत किवीजने 4 विकेटने सामना खिशात घातला. आणि मालिकेत 1-0 अशी आघाडीही घेतली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारताने उभारलेला धावांचा डोंगर पाहता ही मॅच न्यूझीलंडला जड जाणार असे वाटत होते मात्र, रॉस टेलरने जुनं ते सोनं हे सिद्ध केले. आणि पहिल्या वन-डे मॅचमध्ये न्यूझीलंडला विजय मिळवून दिला. पण, दुसरीकडे टीम इंडियाला पराभवासोबत आणखी एका गोष्टीचा फटका सहन करावा लागला.

- U19 World Cup : पाकिस्तानला धूळ चारणारा 'तो' असा झाला ‘यशस्वी’!

निर्धारित वेळ संपून गेल्यानंतर 4 ओव्हर टाकल्याची शिक्षा आता टीम इंडियाला सहन करावी लागणार आहे. टीम इंडियाच्या मानधनातील 80 टक्के रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात येणार असल्याची घोषणा सामनाधिकारी ख्रिस ब्रॉड यांनी केली.

- आयुष्य किती क्षणभंगुर असते हे त्यामुळे कळले : विराट कोहली

... यामुळे सलग तिसऱ्यांदा झालाय दंड!

या अगोदर झालेल्या टी-20 मालिकेतही टीम इंडियावर दोनवेळा कारवाई करण्यात आली आहे. चौथ्या आणि पाचव्या सामन्यात निर्धारित वेळ न पाळल्याने टीमला आयसीसीच्या शिक्षेला सामोरं जावं लागलं आहे. टीमच्या मानधनातील अनुक्रमे 20 आणि 40 टक्के रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पहिल्यावहिल्या वन-डे मॅचमध्येही टीम इंडियाला याच कारणासाठी दंड ठोठावण्यात आला आहे.

- 'तू किवींचा कोच नाही, हार्डवेअरच्या दुकानात काम कर'

तीन वन-डे सामन्यांचा मालिकेत न्यूझीलंडने 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. दुसरी मॅच शनिवारी (ता.15) होणार असून यामध्ये टीम इंडिया कसे कमबॅक करते, याकडे क्रिकेट फॅन्सचे लक्ष्य लागून राहिले आहे.

International Cricket Council (ICC): India have been fined 80 percent of their match fee for a slow over-rate in the first ODI against New Zealand. #IndiaVSNewZealand (Pic source: ICC) pic.twitter.com/bHG98quJHB

— ANI (@ANI) February 5, 2020