Men Hockey Asia Cup: भारत पुन्हा आशियाचा बादशाह! आशिया कप फायनलमध्ये कोरियाचा पराभव, चषकावर चौथ्यांदा ताबा मिळवला

भारत पुन्हा एकदा आशिया चॅम्पियन बनला आहे. हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने ८ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पुरुष हॉकी आशिया चषक जिंकला. राजगीर येथे खेळल्या गेलेल्या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने गतविजेत्या दक्षिण कोरियाचा ४-१ असा एकतर्फी पराभव केला आणि यासह चौथ्यांदा या स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले. या विजयासह टीम इंडियाने नेदरलँड्स आणि बेल्जियममध्ये खेळल्या जाणाऱ्या FIH पुरुष विश्वचषक २०२६ साठी देखील पात्रता मिळवली आहे..बिहारमधील राजगीर येथे पहिल्यांदाच खेळल्या गेलेल्या या स्पर्धेत, टीम इंडियाला सुरुवातीपासूनच जेतेपदाचा दावेदार मानले जात होते. प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन यांच्या संघाने हे दावे आणि अपेक्षा खऱ्या ठरवल्या आणि संपूर्ण स्पर्धेत एकही सामना न गमावता जेतेपद जिंकले. टीम इंडियाने पूल स्टेजमध्ये त्यांचे तिन्ही सामने जिंकले. त्यानंतर सुपर-४ मध्ये, त्यांनी ३ पैकी २ सामने जिंकले. भारताला फक्त एका सामन्यात बरोबरीवर समाधान मानावे लागले आणि हा सामना कोरियाविरुद्ध होता. जो २-२ असा संपला..रविवार, ७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने शानदार सुरुवात केली. पहिल्याच मिनिटात गोल करून १-० अशी आघाडी घेतली. स्पर्धेत सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या सुखजीतने टीम इंडियासाठी खाते उघडले. दुसऱ्या गोलसाठी संघाला बराच वेळ वाट पहावी लागली. पहिल्या हाफच्या समाप्तीच्या २ मिनिटे आधी दिलप्रीत सिंगने संघाला २-० अशी आघाडी मिळवून दिली..टीम इंडियाने सामन्यात वर्चस्व गाजवले पण कोरियन डिफेन्सला तोडणे इतके सोपे नव्हते. यामुळेच तिसरा गोल होण्यास वेळ लागला पण ४५ व्या मिनिटाला यश आल्यावर पुन्हा एकदा दिलप्रीत सिंगने गोल केला. दिलप्रीतचा हा सामन्यातील दुसरा गोल होता. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचे पुनरागमन जवळजवळ अशक्य झाले. ५० व्या मिनिटाला अमित रोहिदासच्या गोलने उर्वरित आशा संपुष्टात आणल्या. दक्षिण कोरियाने ५७ व्या मिनिटाला गोल केला पण तो फक्त स्कोअरलाइनमध्ये थोडा बदल करण्यासाठी पुरेसा ठरला..नवव्यांदा अंतिम फेरीत खेळताना, भारतीय संघाने चौथ्यांदा आशिया कपचे विजेतेपद जिंकले. टीम इंडियाने शेवटचे विजेतेपद ८ वर्षांपूर्वी २०१७ मध्ये जिंकले होते. आता फक्त दक्षिण कोरिया (५) यापेक्षा जास्त विजेतेपदे जिंकली आहेत. अंतिम फेरीत भारताने दक्षिण कोरियाविरुद्ध २-२ अशी बरोबरी साधली. यापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये ३ अंतिम सामने झाले होते. ज्यामध्ये २ दक्षिण कोरियाने आणि एक भारताने जिंकला होता. इतकेच नाही तर या विजेतेपदाच्या विजयासह, टीम इंडिया बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये होणाऱ्या २०२६ च्या विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरली आहे..