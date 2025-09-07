क्रीडा

Men Hockey Asia Cup: भारत पुन्हा आशियाचा बादशाह! आशिया कप फायनलमध्ये कोरियाचा पराभव, चषकावर चौथ्यांदा ताबा मिळवला

Team India wins Men Hockey Asia Cup: भारताने हॉकी आशिया कप २०२५ चे विजेतेपद जिंकले आहे. अंतिम सामन्यात टीम इंडियाचा सामना गतविजेत्या दक्षिण कोरियाशी झाला. भारताने हा सामना ४-१ असा जिंकला.
भारत पुन्हा एकदा आशिया चॅम्पियन बनला आहे. हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने ८ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पुरुष हॉकी आशिया चषक जिंकला. राजगीर येथे खेळल्या गेलेल्या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने गतविजेत्या दक्षिण कोरियाचा ४-१ असा एकतर्फी पराभव केला आणि यासह चौथ्यांदा या स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले. या विजयासह टीम इंडियाने नेदरलँड्स आणि बेल्जियममध्ये खेळल्या जाणाऱ्या FIH पुरुष विश्वचषक २०२६ साठी देखील पात्रता मिळवली आहे.

