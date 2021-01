Aus vs Ind: कांगारुंच्या बाल्लेकिल्ल्यात टीम इंडियाने रचला इतिहास; मालिका 2-1 ने जिंकली

भारताने औस्ट्रेलियाविरुद्धचा चौथा कसोटी सामना जिंकला आहे. चौथ्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताला 328 धावांचे लक्ष्य दिले होते. चौथ्या दिवसाअखेर टिम इंडियाने बिन बाद 4 धावा केल्या होत्या. पाचव्या दिवशी रोहित-शुभमनने संयमी खेळी करत खेळाला सुरुवात केली. पॅट कमिन्सने रोहितला माघारी धाडत टिम इंडियाला पहिला आणि मोठा धक्का दिला होता. रोहित शर्मा 21 चेंडूत 7 धावा करुन माघारी फिरला आहे. त्यानंतर युवा शुभमन गिलनं पुजाराच्या साथीनं डाव सावरला होता. गिलनं कसोटी कार्दितील दुसरे अर्धशतकही पूर्ण केले.

India displace Australia to become the new No.2 in the

ICC Test Team Ranking.

(Pic Source: BCCI Twitter)#AUSvsIND pic.twitter.com/THO5ImLnM5

— ANI (@ANI) January 19, 2021