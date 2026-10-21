क्रीडा

५४७ मिनिटं, ३३४ चेंडूत १७९ धावा... टेम्बाने कांगारुंना फोडला घाम, रोहित शर्माचा विक्रम मोडला

Temba Bavuma दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात संघाचा डाव सावरत संयमी शतक झळकावलं. ९ तासांहून जास्त वेळ खेळपट्टीवर टिकून राहत टेम्बाने कांगारूंना घाम फोडला.
Temba Bavuma

Temba Bavuma

Esakal

सूरज यादव
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दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमा याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध गकेबरहा इथं सुरू असलेल्या कसोटीत जबरदस्त कामगिरी केलीय. बावुमाने विक्रमी खेळी करत संघाचा डाव सावरला. तसंच त्यानं या खेळीत भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा विक्रम मोडत आपल्या नावावर नोंदवला.

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