५४७ मिनिटं, ३३४ चेंडूत १७९ धावा... टेम्बाने कांगारुंना फोडला घाम, रोहित शर्माचा विक्रम मोडला

दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमा याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध गकेबरहा इथं सुरू असलेल्या कसोटीत जबरदस्त कामगिरी केलीय. बावुमाने विक्रमी खेळी करत संघाचा डाव सावरला. तसंच त्यानं या खेळीत भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा विक्रम मोडत आपल्या नावावर नोंदवला..दक्षिण आफ्रिकेचा डाव सुरुवातीलाच गडगडला होता. आघाडीचे फलंदाज एका पाठोपाठ एक तंबूत परतले होते. अशा परिस्थितीत डाव सावरून संयमी खेळी करत कर्णधार बावुमाने शतक साजरं केलं. त्यानं ३३८ चेंडूत १७९ धावा केल्या. टेम्बा बावुमा मैदानावर ५४७ मिनिटं म्हणजेच ९ तास ७ मिनिटं होता. पराभवाच्या छायेत असणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेला भक्कम स्थितीत नेण्याचं काम त्यानं केलं..Asian Para Games 2026: आधी कांस्य, आता सुवर्ण! आयुष वर्माची आशियाई पॅरा गेम्समध्ये कमाल...भारताला मिळवून दिलं दहावं गोल्ड.बावुमाला सुरुवातीला मार्को जानसेन आणि नंतर सायमन हार्मर यांची साथ मिळाली. जान्सनने ८५ धावांची वेगवान खेळी केली. तर हार्मरनेही ८२ धावा केल्या. या दोघांसोबत बावुमाने मोठी भागिदारी करत दक्षिण आफ्रिकेला पहिल्या डावात ४२५ धावांवर पोहोचवलं आणि डाव घोषित केला..ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये शतक करणारा सर्वात वयस्क कर्णधार म्हणून टेम्बा बावुमाच्या नावावर विक्रम नोंद झाला. सामन्याच्या सुरुवातीला त्याचं वय ३६ वर्षे १५४ दिवस होतं. टेम्बा बावुमाच्या आधी हा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर होता..रोहित शर्माने २०२३मध्ये नागपूर कसोटीत शतक झळकावलं होतं. तेव्हा त्याचं वय ३५ वर्षे २८५ दिवस इतकं होतं. टेम्बा बावुमाने रोहितचा विक्रम मागे टाकला. यासोबतच त्याची ही खेळी खूप महत्त्वाची ठरलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.