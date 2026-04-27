क्रीडा

IPL 2026 मध्ये मोठा धक्का! एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर मोठं कांड उघड; RCB vs GT सामन्यात गोंधळ, दोघांना अटक, काय घडलं?

M Chinnaswamy Stadium CCTV News: एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. आता चालू आयपीएल हंगामादरम्यान एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू यांच्यातील आयपीएल २०२६ च्या सामन्यादरम्यान एक अविश्वसनीय घटना घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर यांच्यातील सामन्यादरम्यान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियममधील सीसीटीव्ही पाळत यंत्रणा नष्ट करण्यात आली. या सामन्यादरम्यान स्टेडियममध्ये लावलेले सर्व २४० सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद पडले. या प्रकरणी बंगळूर पोलिसांनी दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Related Stories

No stories found.