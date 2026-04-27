IPL 2026 मध्ये मोठा धक्का! एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर मोठं कांड उघड; RCB vs GT सामन्यात गोंधळ, दोघांना अटक, काय घडलं?

गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू यांच्यातील आयपीएल २०२६ च्या सामन्यादरम्यान एक अविश्वसनीय घटना घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर यांच्यातील सामन्यादरम्यान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियममधील सीसीटीव्ही पाळत यंत्रणा नष्ट करण्यात आली. या सामन्यादरम्यान स्टेडियममध्ये लावलेले सर्व २४० सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद पडले. या प्रकरणी बंगळूर पोलिसांनी दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मंजुनाथ नावाच्या एका व्यक्तीला कर्नाटकातील हिरियूर येथून, तर अब्दुल कलाम नावाच्या व्यक्तीला उत्तर प्रदेशमधून अटक करण्यात आली आहे. चिन्नास्वामी येथील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद केल्यानंतर, गुरुग्राममधील एका सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करणाऱ्या आदित्य भट्ट यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यांनी अटक केलेल्या दोन व्यक्तींवर सामन्यादरम्यान सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षात घुसून नेटवर्क व्हिडिओ रेकॉर्डर तोडल्याचा आरोप केला..चिन्नास्वामी स्टेडियममधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या नासधूसमागे पैशांचा वाद असल्याचे म्हटले जात आहे. अहवालानुसार, दोन्ही आरोपी स्टॅक टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडचे उप-विक्रेता असलेल्या आयव्हीएस डिजिटल सोल्युशन्ससाठी काम करत होते. त्यांना १० लाख रुपयांचे पेमेंट मिळत नसल्यामुळे त्यांनी सीसीटीव्ही यंत्रणेत घातपात केला. .याचा अर्थ असा की, जर या काळात एखादा अपघात झाला असता, तर पोलीस प्रशासनाला सीसीटीव्ही फुटेजमधून तो शोधता आला नसता. सुदैवाने, चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सर्व काही सुरळीत पार पडले आणि सामनाही सुरळीतपणे पार पडला. आरसीबीला आता आपले घरचे सामने रायपूरमध्ये खेळावे लागतील. प्लेऑफचे सामने बंगळूरु येथील चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळले जाऊ शकतात..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने आयपीएल २०२६ मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. संघाने पाच सामने जिंकले असून दोन गमावले आहेत. विराट कोहली, रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी आरसीबीसाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.