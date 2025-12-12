क्रीडा

आजपासून 'Under 19 Asia Cup' स्पर्धा, वैभव सूर्यवंशी-आयुष म्हात्रेच्या कामगिरीवर लक्ष; भारत-पाकिस्तान सामना कधी?

India vs Pakistan Match on 14 December : भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचा सलामीचा सामना संयुक्त अरब अमिराती संघाशी असणार आहे. मलेशिया-पाकिस्तान ही लढतही याच दिवशी रंगणार आहे. विशेष म्हणजे भारत पाकिस्तान सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
Under 19 Asia Cup 2025 Begins in Dubai

Under 19 Asia Cup 2025 Begins in Dubai

ESAKAL

Shubham Banubakode
Updated on

आशियाई करंडक (१९ वर्षांखालील) या प्रतिष्ठेच्या क्रिकेट स्पर्धेला आजपासून दुबईमध्ये सुरुवात होत आहे. भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचा सलामीचा सामना संयुक्त अरब अमिराती संघाशी असणार आहे. मलेशिया-पाकिस्तान ही लढतही याच दिवशी रंगणार आहे. वैभव सूर्यवंशी व आयुष म्हात्रे यांसारखे भारतीय युवा खेळाडू स्पर्धेच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असणार आहेत; मात्र या स्पर्धेमध्ये आणखी एका मुद्द्याकडे विशेष लक्ष असेल.

Loading content, please wait...
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com