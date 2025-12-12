आजपासून 'Under 19 Asia Cup' स्पर्धा, वैभव सूर्यवंशी-आयुष म्हात्रेच्या कामगिरीवर लक्ष; भारत-पाकिस्तान सामना कधी?

आशियाई करंडक (१९ वर्षांखालील) या प्रतिष्ठेच्या क्रिकेट स्पर्धेला आजपासून दुबईमध्ये सुरुवात होत आहे. भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचा सलामीचा सामना संयुक्त अरब अमिराती संघाशी असणार आहे. मलेशिया-पाकिस्तान ही लढतही याच दिवशी रंगणार आहे. वैभव सूर्यवंशी व आयुष म्हात्रे यांसारखे भारतीय युवा खेळाडू स्पर्धेच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असणार आहेत; मात्र या स्पर्धेमध्ये आणखी एका मुद्द्याकडे विशेष लक्ष असेल. .बीसीसीआयकडून भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाला पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालील संघातील खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्याची परवानगी देण्यात येते का, यावर नजर असणार आहे. आशियाई करंडक आठ देशांमध्ये खेळवला जाणार आहे. आठ देशांची दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आलेली आहे. अ व ब अशा दोन गटांमध्ये प्रत्येकी चार देशांची विभागणी करण्यात आलेली आहे..U19 Asia Cup साठी भारतीय संघाची घोषणा! CSK च्या खेळाडूकडे कर्णधारपद, वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.'अ' गटामध्ये भारत, मलेशिया, पाकिस्तान व संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश असणार आहे. तसेच ब गटामध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ व श्रीलंका या देशांमध्ये रोमहर्षक लढाई होणार आहे. बीसीसीआयच्या अधिकृत सूत्रांकडून या वेळी सांगण्यात आले, की बीसीसीआयकडून खेळाडूंना अद्याप कोणतीही सूचना देण्यात आलेली नाही; मात्र व्यवस्थापक आनंद दातार यांना सूचना देण्यात येणार आहेत. जर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नाही तर याबाबत सामनाधिकारी यांना आधी कळवले जाणार आहे..१४ डिसेंबरला पाकशी लढतभारत संघाचा अ गटात समावेश करण्यात आला असून या गटामध्ये भारतासह मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा सहभाग असणार आहे. भारताचा सलामीचा सामना १२ डिसेंबरला संयुक्त अरब अमिरातीशी झाल्यानंतर टीम इंडियाचा संघ पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी १४ डिसेंबरला भिडणार आहे. अखेरच्या साखळी फेरीच्या लढतीत १६ डिसेंबरला मलेशियाशी दोन हात करावे लागणार आहेत..Asia Cup: भारताची ट्रॉफी पळवलेल्या नक्वींकडून पाकिस्तान संघाचा मात्र सन्मान, कर्णधाराला सोपवला चषक; Video Viral.सूर्यवंशी, आयुष फॉर्ममध्येभारतीय संघातील खेळाडू वैभव सूर्यवंशी व आयुष म्हात्रे हे खेळाडू दमदार फलंदाजी करीत आहेत. दोघांनीही सय्यद मुश्ताक अली करंडकात धावाच धावा केलेल्या आहेत. त्यामुळे आशियाई करंडकात भारतीय संघाकडे प्रबळ दावेदार म्हणून बघितले जात आहे..स्पर्धेची गटवारीअ - भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिरातीब - अफगाणिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंकाभारतीय संघाच्या लढती१२ डिसेंबर - संयुक्त अरब अमिराती१४ डिसेंबर - पाकिस्तान१६ डिसेंबर - मलेशिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.