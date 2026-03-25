वैभव सूर्यवंशीने CSK ला दिलं आव्हान; Dhoni च्या संघाला मागील पर्वात दोन्ही सामन्यांत हरवलं होतं, IPL 2026 मध्येही...

Vaibhav Suryavanshi challenges MS Dhoni's Chennai Super Kings : इंडियन प्रीमियर लीगची सुरुवात २८ मार्चपासून होणार असून ३० मार्च रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात सामना होणार आहे. हा सामना गुवाहाटी येथे खेळवला जाणार असून हे मैदान राजस्थान रॉयल्सचं दुसरं होमग्राऊंट आहे. या सामन्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशीने चेन्नईच्या संघाला खुले आव्हान दिले आहे. गेल्या हंगामात आम्ही चेन्नईला दोन वेळा पराभूत केलं होतं. यावेळीही साखळी फेरीतील दोन्ही सामन्यात आम्ही चेन्नईचा पराभव करू, असं तो म्हणाला. त्यामुळे या सामन्याची आता सर्वांनाच उत्सूकता लागली आहे. .एका पुरस्कार सोहळ्यात बोलताना वैभव सूर्यवंशी याबाबत भाष्य केलं आहे. याठिकाणी चेन्नईचा फलंदा्ज आयुष म्हात्रेदेखील उपस्थित होता. दोघे खेळाडू १९ वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये एकत्र खेळले असून, मागील हंगामात त्यांनी आयपीएल स्पर्धेत पदार्पण केले..IPL 2026 Marathi News : राजस्थान रॉयल्सची साथ सोडली कारण... ! संजू सॅमसननं मन मोकळं केलं; म्हणाला, त्यांच्याविरुद्ध खेळताना भावना... .यावेळी वैभव म्हणाला की "मी राजस्थानच्या संघात आल्यानंतर आम्ही चेन्नई दोन वेळा पराभूत केलं आहे. यावेळीसुद्धा आम्ही दोन्ही सामन्यात चेन्नईचा पराभव करू. त्यांच्या विधानानंतर क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. आयपीएलच्या साखळी फेरीत प्रत्येक संघ दोन सामने खेळत असून गेल्या हंगामात राजस्थान रॉयल्सने दोन्ही सामन्यात चेन्नईचा पराभव केला आहे. अशातच आता वैभवने चेन्नईच्या संघाला आव्हान दिल्यानंतर सगळ्यांच्या नजरा या सामन्याकडे लागल्या आहेत..IPL 2026 Marathi News: वैभव सूर्यवंशीला आयपीएल सुरू होण्यापूर्वी कॅप्टन रियान परागचा सल्ला; म्हणाला, त्यांच्यापासून दूर राहा... .२०२५ मध्ये राजस्थान आणि चेन्नई यांच्यात पहिला सामना ३० मार्च रोजीच झाला होता. या सामन्यात राजस्थानने चेन्नईला ६ धावांनी पराभूत केलं होतं. त्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला अंतिम ११ खेळाडूत संधी मिळाली नव्हती. त्यानंतर २० मे रोजी दोन्ही संघात दुसरा सामना झाला होता. त्या सामन्यातही राजस्थानने चेन्नईवर ६ गडी राखून विजय मिळवला होता. या सामन्यात सूर्यवंशीने ३३ चेंडूत ५७ धावांची खेळी होती. यात त्याने ४ षटकार आणि ४ चौकार लगावले होते.