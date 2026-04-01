Vaibhav Suryavanshi: विख्यात गोलंदाजांवर वैभव सूर्यवंशीचा प्रहार; बांगर यांच्याकडून कौतुक

नवी दिल्ली: आयपीएलमधील आपल्या सलामीच्या सामन्यातच वैभव सूर्यवंशीने जागतिक दर्जाच्या गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. यावरून त्याच्यामध्ये असलेली असामान्य गुणवत्ता आणि बेधडकपणा स्पष्ट होतो, असे कौतुक भारतीय संघाचे माजी प्रशिक्षक संजय बांगर यांनी केले..१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने सोमवारी झालेल्या सामन्यात चेन्नईविरुद्ध १५ चेंडूत अर्धशतकी खेळी करून ठसा उमटवला. गत आयपीएलमध्ये त्याने सर्वात लहान शतकवीर असा पराक्रम केला होता. कालच्या सामन्यात त्याने मॅट हेन्री, नूर अहमद अशा विख्यात गोलंदाजांचा समाचार घेतला..वैभव सूर्यवंशीचा दर्जा वेगळाच आहे. त्याने चांगल्या गोलंदाजांवरही वर्चस्व मिळवले. मॅट हेन्री हा न्यूझीलंजचा नावाजलेला वेगवान गोलंदाज आहे, परंतु त्याच्यावरही वैभवने हल्ला केला, असे बांगर म्हणाले..भारतीय वेगवान गोलंदाज खलील अहमदबरोबर वैभवने जणू काही खेळ केला. खलील खरतर दोन्ही बाजूला स्विंग करीत होता. अंशुल कंबोजकडे गुडलेन्थवरून चेंडू वर आणण्याची क्षमता आहे, पण वैभवने त्यालाही दाद दिली नाही, असे बांगर यांनी वैभवच्या फलंदाजीचे विश्लेषण केले..१५ चेंडूतील अर्धशतकी खेळीत वैभवने हेन्री आणि खलील अहमद यांना प्रत्येकी दोन षटकार मारले. हेन्रीला डीप पॉइंट येथे मारलेला षटकार तर फारच प्रेक्षणीय होता.