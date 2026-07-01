T20 Series : वैभव सूर्यवंशीचं आज पदार्पण? कुणाला बाहेर बसवणार? इंग्लंडविरुद्ध पहिला टी२० सामना, भारताची परीक्षा

चेस्टर ली स्ट्रीट - आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत लाजिरवाणा पराभव पत्करल्यानंतर आता भारताचा टी-२० संघ आजपासून (ता. १ जुलै) सुरू होत असलेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत विजयाचा प्रयत्न करील. आयर्लंडप्रमाणे या मालिकेतही वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची उत्सुकता असून, चर्चाही सुरू आहे. आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत फलंदाजांचा कस लागला. आता इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतही याचा प्रत्यय येऊ शकणार आहे. अशा परिस्थितीत वैभव सूर्यवंशीला भारतीय संघात स्थान देण्यात येईल का, हा प्रश्न या वेळी निर्माण झाला आहे..आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीबाबत भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डाऊशेट यांनी मत व्यक्त करताना म्हटले की, भारतीय संघाच्या अंतिम ११ मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी वैभव सूर्यवंशीलाही इतर कोणत्याही क्रिकेटपटूप्रमाणेच योग्य प्रक्रियेतून जावे लागेल. तसेच संधीची वाट पाहावी लागेल. दरम्यान, रायन टेन डाऊशेट यांनी १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आव्हानात्मक प्रवासासाठी सज्ज झाला असल्याचेही सांगितले, हे विशेष..कोणाला बाहेर बसवणार?वैभव सूर्यवंशीला खेळवायचे असल्यास संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांच्यापैकी एका खेळाडूला बाहेर बसवावे लागणार आहे. संजू सॅमसनला आयर्लंडविरुद्धच्या लढतीत अपयश आले असले तरी त्याने टी-२० विश्वकरंडकात ठसा उमटवला आहे. अभिषेक शर्मा याने आयर्लंडविरुद्धच्या एका सामन्यात ४९ धावा फटकावल्या आहेत. वैभव सूर्यवंशीला संघात देण्यासाठी ईशान किशनलाही बसवण्यात येऊ शकते. त्याला आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यात एक व बारा धावाच करता आल्या आहेत. या तीन फलंदाजांपैकी एकाला बसवून वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्यात येऊ शकते..फलंदाजांनी खेळ उंचवावाआयपीएलमध्ये फलंदाजांना पोषक असलेल्या खेळपट्ट्यांवर धावाच धावा उभारणाऱ्या भारतीय फलंदाजांना आयर्लडमधील गोलंदाजांना पोषक असलेल्या खेळपट्ट्यांवर निराशेचा सामना करावा लागला. आता आयपीएलच्या मानसिकतेमधून त्यांना बाहेर यावे लागणार आहे. टीम इंडियातील प्रत्येक फलंदाजाने खेळपट्टी, वातावरण व प्रतिस्पर्धी गोलंदाज यांना अनुसरून खेळ करावा लागणार आहे..श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाचा कसश्रेयस अय्यरकडे नेतृत्व सोपवण्यात आले आणि भारतीय टी-२० संघाच्या मालिका विजयाला ब्रेक लागला. आता सलग दुसऱ्या मालिकेत पराभव होऊ नये याची काळजी श्रेयस अय्यरला घ्यावी लागणार आहे. हॅरी ब्रुकच्या नेतृृत्वात इंग्लंडचा संघ कडवी झुंज देऊ शकतो. याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.