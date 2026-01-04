वैभव सूर्यवंशी कॅप्टन म्हणून चमकला! भारताने 19 वर्षांपूर्वीचा पाकिस्तानचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला

वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या अंडर १९ संघानं पहिल्या युथ वनडेमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या अंडर १९ संघाला पराभूत केलं. सामन्यात भारतानं डकवर्थ लुईस निमयाच्या आधारे दक्षिण आफ्रिकेला नमवलं. भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ९ बाद ३०१ धावा केल्या होत्या. प्रत्युत्तरादाखल आफ्रिकेनं ४ बाद १४८ धावांपर्यंत मजल मारली. पण पावसामुळे खेळ थांबवण्यात आला. शेवटी पाऊस न थांबल्यानं डकवर्थ लुईस नियमाच्या आधारे भारताला विजयी घोषीत करण्यात आलं..दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अंडर १९ यूथ वनडेसाठी मैदानात उतरताच वैभवनं यूथ वनडेत कर्णधार म्हणून विश्वविक्रम केला. त्यानं यूथ वनडेच्या इतिहासात सर्वात कमी वयात कर्णधार होण्याचा मान पटकावला. त्यानं पाकिस्तानच्या अहमद शहजादचा विक्रम मोडला..David Warner: ९ षटकार अन् ११ चौकार... पुन्हा घोंगावलं वॉर्नरचं वादळ; शतक ठोकत विराट कोहलीशी बरोबरी.पाकिस्तानच्या अहमद शहजादनं १९ वर्षांपूर्वी २००७मध्ये यूथ वनडेत १५ वर्षे आणि १४१ दिवस इतकं वय असताना अंडर१९ संघाचं नेतृत्व केलं होतं. वैभवनं १४ वर्षे २८२ दिवस वय असतानाच भारताच्या अंडर १९ संघाचं नेतृत्व केलं. कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये आंतरराष्ट्रीय अंडर१९ सामन्यात संघाचं नेतृत्व करणारा वैभव पहिलाच क्रिकेटर बनलाय..वैभवच्या आधी सर्वात कमी वयाचा भारतीय कर्णधार म्हणून यूथ वनडेमध्ये अभिषेक शर्माचं नाव होतं. त्यानं २०१६मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १६ वर्षे आणि १०६ दिवस वय असताना भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं होतं. यूथ वनडेमध्ये सर्वात कमी वयाच्या कर्णधारांच्या यादीत वैभव सूर्यवंशी पहिल्या स्थानावर आहे. तर पाकिस्तानचा अहमद शहजाद दुसऱ्या स्थानी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.