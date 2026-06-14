मोठी बातमी! वैभव सूर्यवंशीला सरावादरम्यान दुखापत; प्रॅक्टिस अर्धवट सोडून बाहेर पडला, श्रीलंका ए विरुद्धचा सामना खेळणार का?

भारत 'अ' संघ सध्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे, जिथे त्रिकोणीय मालिका सुरू आहे. याच त्रिकोणीय मालिकेदरम्यान, भारतीय क्रिकेट संघाच्या गोटातून एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. यजमान श्रीलंका 'अ' संघाविरुद्धच्या एका महत्त्वपूर्ण सामन्याच्या अगदी आधी, भारत 'अ' संघाचा युवा सनसनाटी फलंदाज वैभव सूर्यवंशी जखमी झाला आहे. या बातमीमुळे केवळ क्रिकेट चाहत्यांमध्येच नव्हे, तर संघ व्यवस्थापनातही चिंता वाढली आहे..मिळालेल्या वृत्तानुसार, दांबुल्ला येथील रंगिरी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारतीय संघाचे सराव सत्र सुरू होते. नेटमध्ये फलंदाजी करत असताना वैभव सूर्यवंशीला अचानक त्रास जाणवू लागला. वेदना आणि त्रासामुळे त्याला फलंदाजीचे सत्र अर्धवट सोडून मैदान सोडावे लागले. या अचानक उद्भवलेल्या समस्येमुळे आगामी तिरंगी मालिकेतील सामन्यांसाठी त्याच्या उपलब्धतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या महत्त्वपूर्ण सामन्यातील त्याचा सहभाग अत्यंत अनिश्चित आहे..T20 WC, IND W vs PAK W: भारताचे पाकिस्तानविरुद्ध तगडे आव्हान! स्मृती मानधनाचे विक्रमी अर्धशतक, तर ऋचा घोषचा फिनिशिंग टच.भारत 'अ' आणि श्रीलंका 'अ' यांच्यातील हा सामना स्पर्धेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एवढ्या मोठ्या सामन्यापूर्वी उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेल्या वैभवला दुखापत झाल्यास भारतीय संघाचे संयोजन बिघडू शकते. खबरदारीचा उपाय म्हणून त्याला अंतिम ११ खेळाडूंमधून वगळले जाण्याचीही शक्यता आहे. संघ व्यवस्थापनाकडून अद्याप कोणतेही निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही..वैभव सूर्यवंशीची या तिरंगी मालिकेतील सुरुवात अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही, कारण तो पहिल्याच सामन्यात स्वस्तात बाद झाला. मात्र, अफगाणिस्तान 'अ' संघाविरुद्धच्या मागील सामन्यात त्याने शानदार पुनरागमन केले. ४४ धावांची छोटी पण आक्रमक खेळी करून त्याने आपला फॉर्म आणि आक्रमक वृत्ती दाखवून दिली. वैभवला लय सापडली असून तो श्रीलंकेविरुद्ध चांगली कामगिरी करेल असे वाटत असतानाच, या दुखापतीने भारतीय संघाला बॅकफूटवर ढकलले आहे. सामन्यापूर्वी वैद्यकीय पथक त्याच्या तंदुरुस्तीबाबत काय निर्णय घेते हे पाहणे बाकी आहे..IND vs AFG, ODI: रोहित शर्मा रनआऊट झाल्यानंतर नक्की काय म्हणाला? शुभमन गिलनेच केला खुलासा.देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमधील त्याच्या प्रभावी कामगिरीमुळे, निवड समितीने त्याला आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या आगामी टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी वरिष्ठ भारतीय संघात तातडीने स्थान दिले आहे. भारतीय संघासाठी त्याचे बहुप्रतिक्षित पदार्पण २६ जूनपासून बेलफास्टमध्ये सुरू होणाऱ्या आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत होण्याची शक्यता आहे. दांबुला येथे नेट प्रॅक्टिसदरम्यान झालेल्या या नवीन दुखापतीमुळे त्याच्या वरिष्ठ संघातील पदार्पणास विलंब होऊ शकतो. चाहते आणि निवड समिती आता त्याच्या वैद्यकीय अहवालावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. कारण भारताची इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांची मोठी टी-२० मालिकाही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.