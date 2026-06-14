क्रीडा

मोठी बातमी! वैभव सूर्यवंशीला सरावादरम्यान दुखापत; प्रॅक्टिस अर्धवट सोडून बाहेर पडला, श्रीलंका ए विरुद्धचा सामना खेळणार का?

Vaibhav Sooryavanshi injury: वैभव सूर्यवंशीबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. श्रीलंकेतील दंबुला येथे खेळल्या जाणाऱ्या महत्त्वपूर्ण तिरंगी मालिकेत भारत 'अ' संघाचा सामना यजमान श्रीलंका 'अ' संघाशी होणार आहे.
Vaibhav Sooryavanshi injury

Vaibhav Sooryavanshi injury

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारत 'अ' संघ सध्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे, जिथे त्रिकोणीय मालिका सुरू आहे. याच त्रिकोणीय मालिकेदरम्यान, भारतीय क्रिकेट संघाच्या गोटातून एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. यजमान श्रीलंका 'अ' संघाविरुद्धच्या एका महत्त्वपूर्ण सामन्याच्या अगदी आधी, भारत 'अ' संघाचा युवा सनसनाटी फलंदाज वैभव सूर्यवंशी जखमी झाला आहे. या बातमीमुळे केवळ क्रिकेट चाहत्यांमध्येच नव्हे, तर संघ व्यवस्थापनातही चिंता वाढली आहे.

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