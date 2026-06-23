Video Viral : भन्नाट भावांनो... नॉर्वेची ऐतिहासिक कामगिरी अन् चाहत्यांचं Viking Row सेलिब्रेशन जे तुम्ही यापूर्वी कधी पाहिलं नसेल

Norway Reach Round Of 32 of FIFA World Cup 2026: फिफा वर्ल्ड कपमध्ये रोजच रंगतदार सामने पाहायला मिळत आहेत, पण त्यासोबतच चाहत्यांचा उत्साह देखील पाहायला मिळत आहेत. आपल्या संघांना पाठिंबा देण्यासाठी विविध गोष्टी करताना दिसतात. यादरम्यानच नॉर्वे संघाच्या चाहत्यांनी त्यांच्या अनोख्या सेलिब्रेशनने लक्ष वेधले. नुकतेच सोमवारी रात्री नॉर्वेने सेनेगलचा ३-२ अशा फरकाने पराभव केला आणि ग्रुप आयमधून बाद फेरीत प्रवेश मिळवला. या सामन्यानंतर चाहत्यांसह खेळाडूही 'वायकिंग रो' (Viking Row) सेलिब्रेशन करताना दिसले. .ARG vs Austria : लिओनेल मेस्सीचा विश्वविक्रमी गोल पाहिलात का? ज्याने अर्जेंटिनाला Fifa World Cup च्या पुढील फेरीत पोहोचवले Video Viral.खरंतर स्पर्धा सुरू असतानाच अमेरिकेतील रस्त्यांवरील प्रमुख ठिकाणी नॉर्वेचे चाहते त्यांच्या लोकप्रिय 'वायकिंग रो' सेलिब्रेशन करताना दिसले आहेत. न्यूयॉर्कच्या प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वेअरमध्ये नॉर्वेच्या समर्थकांनी गटागटाने 'वायकिंग रो' करत असल्याचे व्हिडिओही व्हायरल (Viral Video) झाले होते. हे व्हिडिओ इतके व्हायरल झाले की त्यांच्या संघानेही सोमवारी सामन्यानंतर या सेलिब्रेशनमध्ये सहभाग घेतला..सोमवारी रात्री नॉर्वे आणि सेनेगल यांच्यात न्यू जर्सीमधील मेटलाईफ स्टेडियमवर महत्त्वाचा सामना झाला. रोमांचक झालेल्या या सामन्यात एर्लिंग हॉलंड चमकला. नॉर्वेला मार्कस होल्मग्रेन पेदेरसनने ४३ व्या मिनिटालाच पहिला गोल करून दिला होता. त्यानंतर हाँलंडने ४८ व्या आणि ५८ व्या मिनिटाला दोन गोल करत महत्त्वाची कामगिरी बजाबवली. सेनेगलसाठी इस्माईला सार चमकला. त्याने ५३ व्या मिनिटाला आणि भरपाई वेळेत गोल केला. पण सेनेगलला बरोबरी किंवा नॉर्वेला मात देता आली नाही..या सामन्यावेळी नॉर्वेचे अनेक चाहते लाल रंगाचे कपडे घालून स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी त्यांचे गाजलेले 'वायकिंग रो' सेलिब्रेशन केले. त्यावेळी सामना संपल्यानंतर खेळाडूंनीही मैदानात बसून ड्रमच्या तालावर 'वायकिंग रो' सेलिब्रेशन केले. याचेही अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत..Iran-Belgium FIFA: इराण-बेल्जियम गोलशून्य बरोबरी; गोलरक्षक अलिझेरा बैरानवंदची अप्रतिम कामगिरी.नेमकं काय आहे 'वायकिंग रो' सेलिब्रेशन'वायकिंग रो' सेलिब्रेशनमध्ये नाव वल्हवण्यासारखी कृती केली जाते. हे सेलिब्रेशन नॉर्वेच्या व्हायकिंग वारशापासून प्रेरित आहे. वायकिंग हे दर्यावर्दी नॉर्स योद्धे, व्यापारी आणि शोधक होते. त्यांनी एक हजार वर्षांपेक्षा अधिक काळ लांब लाकडी जहाजांमधून युरोप आणि त्यापलिकडील प्रवास केला होता. .त्यांच्या या ऐतिहासिक सारगी प्रवासाचे प्रतीक म्हणजे ही वल्हवण्याची कृती होय. ती नॉर्वेची ओळख आणि अभिमान मानली जाते. नॉर्वेचे हे 'वायकिंग रो' सेलिब्रेशन त्यांच्या वायकिंग खुलाशांच्या एका गटाने जहाज पुढे नेल्याचे चित्र दाखवते. या सेलिब्रेशनवेळी चाहते अनेकदा ड्रम वाजवतात, गाणी गातात आणि घोषणा देतात. दरम्यान, या सेलिब्रेशनवेळी स्टेडियममध्ये वेगळाच उत्साह पाहायला मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.