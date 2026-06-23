क्रीडा

Video Viral : भन्नाट भावांनो... नॉर्वेची ऐतिहासिक कामगिरी अन् चाहत्यांचं Viking Row सेलिब्रेशन जे तुम्ही यापूर्वी कधी पाहिलं नसेल

What Is The Viral Viking Row Celebration? एर्लिंग हॉलंडच्या दोन गोलमुळे नॉर्वेने सेनेगलला हरवून वर्ल्ड कप नॉकआऊट फेरी गाठली. पण या सामन्यानंतर नॉर्वेचे खेळाडू आणि चाहते मिळून प्रसिद्ध 'वायकिंग रो' सेलिब्रेशन केले, ज्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.
What Is The Viral Viking Row Celebration?

What Is The Viral Viking Row Celebration?

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Norway Reach Round Of 32 of FIFA World Cup 2026: फिफा वर्ल्ड कपमध्ये रोजच रंगतदार सामने पाहायला मिळत आहेत, पण त्यासोबतच चाहत्यांचा उत्साह देखील पाहायला मिळत आहेत. आपल्या संघांना पाठिंबा देण्यासाठी विविध गोष्टी करताना दिसतात.

यादरम्यानच नॉर्वे संघाच्या चाहत्यांनी त्यांच्या अनोख्या सेलिब्रेशनने लक्ष वेधले. नुकतेच सोमवारी रात्री नॉर्वेने सेनेगलचा ३-२ अशा फरकाने पराभव केला आणि ग्रुप आयमधून बाद फेरीत प्रवेश मिळवला. या सामन्यानंतर चाहत्यांसह खेळाडूही 'वायकिंग रो' (Viking Row) सेलिब्रेशन करताना दिसले.

What Is The Viral Viking Row Celebration?
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