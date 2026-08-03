क्रीडा

'पूर्ण सिस्टमच त्याला वाचवतेय...'; बृजभूषण यांच्या निर्दोष सुटकेनंतर Vinesh Phogat काय म्हणाली? मोठं पाऊल उचलण्याचा इशारा

Vinesh Phogat Reacts as Court Acquits Brij Bhushan: महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात बृजभूषण शरण सिंह यांची दिल्लीतील न्यायालयाने निर्दोष मुक्ताता केली. याप्रकरणात विनेश फोगाटने काय प्रतिक्रिया दिली आहे, जाणून घ्या.
Vinesh Phogat Breaks Silence on Brij Bhushan Singh Acquittal

Vinesh Phogat Breaks Silence on Brij Bhushan Singh Acquittal

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Vinesh Phogat Breaks Silence on Brij Bhushan Singh Acquittal : महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात अडकलेल्या बृजभूषण शरण सिंह यांची सोमवारी (३ ऑगस्ट) निर्दोष मुक्ताता झाली आहे. दिल्लीतील राउज अव्हेन्यू कोर्टाने याबाबत अंतिम निर्णय दिला असून त्यांना सबळ पुराव्याअभावी दोषमुक्त करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

याबाबत आता भारताची महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटने टीका केली आहे. तसेच तिने यापुढेही त्यांच्याविरुद्ध लढत राहू असा निर्धारही व्यक्त केला आहे.

Vinesh Phogat Breaks Silence on Brij Bhushan Singh Acquittal
Brij Bhushan Sharan Singh: POSCO प्रकरणात बृजभूषणची निर्दोष मुक्तता; दिल्ली पोलिसांच्या रिपोर्टमध्ये नेमकं काय होतं?
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