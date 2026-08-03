'पूर्ण सिस्टमच त्याला वाचवतेय...'; बृजभूषण यांच्या निर्दोष सुटकेनंतर Vinesh Phogat काय म्हणाली? मोठं पाऊल उचलण्याचा इशारा

Vinesh Phogat Breaks Silence on Brij Bhushan Singh Acquittal : महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात अडकलेल्या बृजभूषण शरण सिंह यांची सोमवारी (३ ऑगस्ट) निर्दोष मुक्ताता झाली आहे. दिल्लीतील राउज अव्हेन्यू कोर्टाने याबाबत अंतिम निर्णय दिला असून त्यांना सबळ पुराव्याअभावी दोषमुक्त करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत आता भारताची महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटने टीका केली आहे. तसेच तिने यापुढेही त्यांच्याविरुद्ध लढत राहू असा निर्धारही व्यक्त केला आहे. .Brij Bhushan Sharan Singh: POSCO प्रकरणात बृजभूषणची निर्दोष मुक्तता; दिल्ली पोलिसांच्या रिपोर्टमध्ये नेमकं काय होतं?.भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी प्रमुख असलेले बृजभूषण शरण सिंह या प्रकरणात जवळपास गेली ३ वर्षे जामीनावर बाहेर होते. त्यांच्यासोबतच विनोद तोमर यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप होते. त्यांच्यावर पोक्सोअंतर्गत दाखल असलेला गुन्हा याआधीच रद्द ठरवण्यात आला होता.तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीत भारतीय कुस्तीपटूंनी बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलन केले होते. या आंदोलनात विनेश फोगाट, साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया हे आघाडीवर होते. मात्र तीन वर्षांनंतरच्या लढ्यानंतर बृजभूषण यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर विनेशने सोशल मीडियावर पोस्ट करत संपूर्ण यंत्रणाच बृजभूषण शरण सिंहला वाचवण्यासाठी काम करत होती, असा आरोप केला आहे..तिने तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'आम्हाला रस्त्यावर उतरण्यासाठी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या एका मोठ्या नेत्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यासाठी खूप हिंमत एकवटावी लागली होती. सत्ता आणि आपल्या ताकदीच्या जोरावर बृजभूषण शरण सिंहने अनेक मुलींना घाबरवून त्यांच्या तक्रारी मागे घ्यायला लावल्या.''पण अनेक महिला कुस्तीपटू उभ्या राहिल्या आणि न्यायालयात बृजभूषणच्या विरुद्ध लढाई लढत होत्या. न्यायालयाने बृज भूषण शरण सिंहला महिला कुस्तीपटूंनी केलेल्या लैंगिक छळ आणि हिंसाच्या आरोपातून दोषी न ठरवल्याबद्दल आम्हाला प्रचंड दु:ख झाले आहे.'.Brij Bhushan Singh : ब्रजभूषणविरोधातील ‘पोक्सो’ची कलमे रद्द.विनेशने पुढे लिहिले, 'सुरुवातीपासूनच संपूर्ण यंत्रणा, सरकार आणि प्रस्थापित व्यवस्था बृजभूषण यांना वाचवण्यासाठी कार्यरत आहेत. महिला कुस्तीपटूंनी आपल्या वकिलांना या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि हे अपील लवकरच केले जाईल. आम्ही आशा सोडलेली नाही आणि आमची लढाई सुरूच राहिल.'विनेशने काही महिन्यांपूर्वीच या प्रकरणातील सहा तक्रारदारांपैकी आपण एक असल्याचे सार्वजनिकरित्या उघड केले होते. या प्रकरणाची चौकशी २०२३ पासून सुरू होतील..दरम्यान, बृजभूषण शरण सिंह भाजपचे वरिष्ठ नेते असून ते सहा वेळा खासदार होते. पण महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळाच्या आरोपात अडकल्यानंतर भाजपने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचं तिकीट कापले होते. पण त्यांच्या जागी त्यांचा मुलगा करण भूषण सिंह कैसरगंजमधून त्या निवडणुकीत विजयी झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.