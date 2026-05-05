"विराट भाऊ, मला कॉल कर!" भर मैदानात स्टंप उडवल्यानंतर आयशोस्पीडचा राडा; व्हिडिओ पाहून तुम्हीही पोट धरून हसाल!

Viral Video: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ चा हंगाम रंगत आला आहे. अशातच आता विराट कोहलीला(virat kohli) "मला कॉल कर" म्हणणारा अमेरिकन यूट्यूबर सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अमेरिकन यूट्यूबर डॅरेन वॉटकिन्स ज्युनियर, जो आयशोस्पीड किंवा स्पीड नावानेही ओळखला जातो, तो आपल्या अतरंगी गोष्टींमुळे सोशल मीडियावर सतत व्हायरल होत असतो. तो मूळचा अमेरिकेचा आहे आणि सोशल मीडियावर त्याचे लाखो सबस्क्राइबर्स आहेत. तो ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा(Cristiano Ronaldo) खूप मोठा चाहता आहे. परंतु आता तो भारताचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीला "मला फोन कर" म्हणत असल्याचा व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे..झालं असं की आयशोस्पीड सध्या कॅरिबियन देशांच्या दौऱ्यावर आहे. नुकताच तो अँटिग्वामधील सर व्हिव्हियन रिचर्ड्स स्टेडियमवर पोहोचला होता. त्याला पाहण्यासाठी अनेक चाहत्यांनी गर्दी केली होती. त्याचे व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर खूप व्हायरल होत आहेत. या मैदानावर भेट दिल्यावर आयशोस्पीड वेस्ट इंडिजचा वेगवान गोलंदाज अल्झारी जोसेफसोबत क्रिकेट खेळताना दिसला. यादरम्यान अल्झारी जोसेफच्या गोलंदाजीचा वेग पाहिल्यानंतर त्याने स्वतः चेंडू हातात घेतला आणि गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला..विराटला म्हणाला मला फोन करआयशोस्पीडने अँटिग्वामधील सर व्हिव्हियन रिचर्ड्स स्टेडियमवर गोलंदाजी करताना थेट स्टंप उडवला. त्यानंतर त्याने विराट कोहली आणि आयसीसीला विनंती करत मजेशीर अंदाजात म्हटलं, "विराट भाऊ, मला कॉल कर." त्याच्या या बोलण्यावर आजूबाजूचे लोकही हसू लागले. तो अनेक खेळांच्या स्पर्धांमध्ये भाग घेत असतो आणि क्रिकेटचाही मोठा चाहता आहे. तो वर्ल्ड कप २०२३ दरम्यान भारतातही आला होता. त्यावेळी त्याने भारतीय संघाची जर्सी घातली होती..बाबर आजमला मारला टोमणाआयशोस्पीडने क्रिकेट खेळताना आपल्या स्वभावाप्रमाणे एक गमतीशीर प्रकार केला. त्याच्या एका मित्राने खराब शॉट मारला तेव्हा आयशोस्पीड म्हणाला, "हे काय बाबर आजमसारखं खेळतोयस?" असं म्हणत त्याने बाबरची खिल्ली उडवली. त्यानंतर त्याने स्वतः एक चांगला शॉट मारला आणि "विराट कोहली माझा जिवलग मित्र आहे" असं ओरडू लागला..'मी परदेशी खेळाडू नाही, मला का...' CSK vs RCB सामन्याआधी विराट कोहलीचा Video चर्चेत .गेल्या वर्षी विराटने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर आयशोस्पीडने नाराजी व्यक्त केली होती. तो म्हणाला होता की, "हे मला वाईट वाटत आहे, सगळे दिग्गज निवृत्त होत आहेत. विराट कोहली इतक्या लवकर निवृत्ती कशी घेऊ शकतो?" असं म्हणत त्याने सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली होती. परंतु आता "विराट मला कॉल कर" हे त्याचं विधान पुन्हा एकदा इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे.