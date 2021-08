By

भारताच्या माजी क्रिकेटपटूने केली कोहलीची कानउघाडणी

Ind vs Eng 4th Test: भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli) सध्या चांगल्या लयीत (Out of Form) नाहीये. पहिल्या आणि दुसऱ्या कसोटीत विराटची बॅट फारशी तळपली नाही. पण भारताने (Team India) चांगली कामगिरी केल्याने त्याच्या फलंदाजीवर टीका झाली. तिसऱ्या सामन्यात (3rd Test) मात्र विराटसेना अपयशी ठरली. भारताला १ डाव आणि ७६ धावांनी मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. या पराभवानंतर विराटच्या फलंदाजीवर अनेक प्रश्न उपस्थित राहिले असून माजी क्रिकेटपटू इरफान पठाण याने विराटच्या फलंदाजीतील मूळ समस्या काय त्याचे कारण सांगितले.

हेही वाचा: विराट फक्त 'त्या' प्रकारच्या पिचवरच चांगलं खेळू शकतो- अँडरसन

"विराट उत्तम फलंदाज आहे. त्याच्या तयारीत काहीच उणीव राहत नसणार याची मला खात्री आहे. पण मला वाटतंय की विराट प्रत्येक गोलंदाजावर सत्ता गाजवायला जातो. त्यामुळे तो ऑफ स्टंपच्या बाहेरचे चेंडूदेखील खेळतो. ही एक छोटी गोष्ट आहे. पण अतिआक्रमकपणा विराटला सध्या भोवतोय. विराटच्या फलंदाजीच्या तंत्रात काहीच अडचण नाहीये. खरी समस्या त्याच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत आहे. विराट कोहलीचा अतिआक्रमकपणा त्याला धावा करण्यापासून नकळतपणे रोखतोय", अशा शब्दात पठाणने विराटची कानउघाडणी केली.

हेही वाचा: IND vs ENG: "विराट कोहली, तुला उत्तर द्यावंच लागेल"

विराटच्या फलंदाजीवर अँडरसन काय म्हणाला...

"विराट कोहली बदललाय की नाही मला माहिती नाही. पण त्याच्या फलंदाजीबद्दल बोलायचं तर त्याच्या फलंदाजीच्या तंत्रात थोडीशी समस्या असल्याचं दिसतंय. त्यामुळेच त्याच्या धावा होत नाहीत. इंग्लंडच्या पीचवर ज्याप्रकारे चेंडू वेगाने जातो, त्याचा फटका विराटच्या तंत्राला बसलाय. विराटने आमच्याविरूद्ध मुंबईत द्विशतक ठोकलं तिथे चेंडू त्या वेगाने येत नव्हते. इथे इंग्लंडमध्ये मात्र चेंडू स्विंग होतोय आणि त्यामुळेच विराट लगेच बाद होतोय. वेगवान नसलेल्या खेळपट्ट्यांवर विराट चांगली फलंदाजी करतो. सध्या विराटची फलंदाजी फारशी चांगली होत नाही हेच खरं आहे. पण त्याला कमी लेखून चालणार नाही. कारण जर तुम्ही त्याला मारण्यासाठी चेंडू दिलात, तर मात्र तो तुम्हाला सीमारेषेपार पोहोचवेल", असं अँडरसन म्हणाला.