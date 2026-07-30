Commonwealth Games 2026: भल्याभल्यांना टक्कर दिली, भारताची २० वर्षांची वाघिण जगाला भिडली! कोण आहे मार्टिना देवी मैबाम? थोडक्यात हुकले पदक

Who is Martina Devi Maibam Indian weightlifter? राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताची अवघ्या २० वर्षीय वेटलिफ्टर मार्टिना देवी मैबाम हिने जगातील अव्वल खेळाडूंना कडवी टक्कर देत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. महिला ८६+ किलो गटाच्या अंतिम फेरीत तिने दमदार कामगिरी केली, मात्र पदकापासून थोडक्यात दूर राहावे लागले. अखेरीस तिने पाचव्या स्थानावर स्पर्धा संपवली. पण, तिच्या प्रयत्नांचे साऱ्यांनी कौतुक केले. इंग्लंडच्या एमिली कॅम्बेलने २७८ किलोच्या गेम रेकॉर्ड व राष्ट्रकुल स्पर्धा विक्रमासह सुवर्णपदक कायम राखले. मलेशियाच्या फरहाना ( २५३ किलो) व कॅनडाच्या लव्ह ( २५०) यांनी रौप्य व कांस्यपदक जिंकले. भारताची मार्टिना २४५ किलोसह पाचवी राहिली, परंतु तिचा १४६ किलोचा प्रयत्न यशस्वी झाला असता तर तिने कांस्यपदक जिंकले असते. .वेटलिफ्टिंगमध्ये महिलांच्या ८६ + वजनी गटात सर्वांचे लक्ष मार्टिना देवी मैबाम हिच्यावर सर्वांच्या नजरा होत्या. मणिपूरच्या २३ वर्षीय मार्टिनाने स्नॅच प्रकारातील पहिल्या प्रयत्नात १०२ किलो भार उचलण्याचा डाव फसला, परंतु त्यानंतर तिने १०५ किलो वजन उचलण्याचा निर्णय घेतला. पदक शर्यतीत राहण्यासाठी तिला ते करणे भाग होते आणि तिने ते यशस्वीपणे करून दाखवले. मात्र, ऑलिम्पिक स्पर्धेतील रौप्यपदक विजेत्या इंग्लंडच्या एमिली कॅम्बेलसह अन्य स्पर्धकांनी ११० किलो भार उचलून भारतीयांच्या आशेला धक्काच दिला. न्यूझीलंडच्या टुई-अलोफा पटोलोने ११५ किलो भार उचलून आणखी दडपण वाढवले..मार्टिनाला स्नॅच प्रकारात पाचव्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. पण, तिने क्लिन अँड जर्क विभागात चांगला जोर लावला आणि १४० किलो भार उचलून स्वतःला रौप्यपदकाच्या शर्यतीत आणले. मात्र, मलेशियाच्या सिती अकिलाह फरहाना ड्रॅमन, कॅडाची एट्टा माई लव्ह आणि न्यूझीलंडच्या तुई अलोफा पटोलो यांनी अधिक भार उचलून मार्टिनाला चौथ्या क्रमांकावर ढकलले. मार्टिनाला पदकाच्या शर्यतीत परतण्यासाठी तिसऱ्या प्रयत्नात १४६ किलो भार उचलायचा होता, पण ती अपयशी झाली. प्रयत्न फसल्यावर तिला रडू आवरले नाही .Neeraj Chopra CWG26: नीरज चोप्राने पाकिस्तानी अर्शद नदीमवर कुरघोडी केली, पण ८४ मीटरचे पात्रता अंतर गाठण्यात अपयशी; फायनलमध्ये पोहोचला की नाही? .Who is Martina Devi Maibam?मार्टिना देवी मैबाम, हिने मणिपूरमधील एका छोट्या गावातून अत्यंत खडतर परिस्थितीचा सामना करत आंतरराष्ट्रीय टप्पा गाठला आहे. तिचे वडील आणि आई शेती किंवा स्थानिक पातळीवर छोटे-मोठे काम करून घराचा गाडा चालवतात. तिच्या क्रीडा प्रवासात तिच्या आईचा खूप मोठा वाटा आहे. मार्टिनाला वेटलिफ्टिंगची प्रेरणा तिच्या मोठ्या भावाकडून मिळाली. तिचा भाऊ सुरुवातीला स्थानिक स्तरावर वेटलिफ्टिंग करत होता. त्याला पाहून मार्टिनालाही या खेळाची आवड निर्माण झाली..जेव्हा मार्टिनाला ACL (गुडघ्याची गंभीर दुखापत) झाली होती, तेव्हा ती मानसिकदृष्ट्या खचली होती. अशा कठीण काळात तिच्या कुटुंबाने आणि प्रशिक्षकांनी तिला मानसिक आधार दिला. त्यानंतर 'गोस्पोर्ट्स फाऊंडेशन'च्या मदतीने तिच्यावर शस्त्रक्रिया झाली आणि तिने खेळात पुनरागमन केले. स्पेनमध्ये झालेल्या 'IWF ज्युनिअर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप २०२४' मध्ये तिने उत्कृष्ट कामगिरी करत १३६ किलो वजन क्लीन अँड जर्क प्रकारात उचलून तेव्हाचा सिनिअर राष्ट्रीय विक्रम मोडला होता. तसेच दोहा येथील 'आशियाई ज्युनिअर वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप'मध्ये तिने रौप्यपदक पटकावले..CWG26 India Medal Tally : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताने आतापर्यंत किती पदकं जिंकली? ऑस्ट्रेलिया शतकासह अव्वल, तर... .मोदीनगर येथे झालेल्या IWLF राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप मध्ये तिने ज्युनिअर आणि सिनिअर दोन्ही गटात ऐतिहासिक कामगिरी केली. तिने १०९ किलो स्नॅच, १४० किलो क्लीन अँड जर्क आणि एकूण २४९ किलो वजन उचलून नवीन राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.