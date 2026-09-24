Asian Games: कधी दिल्लीत चालवायचा उबर, आज जिंकलंय भारतासाठी मेडल; 'हा' सलमान खान नक्की कोण?

Inspiring Story of Rower Salman Khan: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत भारतीय नौकानयनपटू सतनाम सिंग आणि सलमान खान यांनी इतिहास घडवला आहे. त्यांनी गुरुवारी (२४ सप्टेंबर) पुरुषांच्या डबल स्कल्स प्रकारात कांस्य पदकाला गवसणी घातली. या दोघांनीही शेवटपर्यंत सुवर्णपदकासाठी चांगली झुंज दिली, पण अगदी थोडक्यात त्यांना पहिले दोन्ही क्रमांक गमवावे लागले. .Asian Games 2026: चीनने शतक झळकावले! भारत पदकतालिकेत रेंगाळतोय; जपान, कोरिया, कझाकस्तानही पुढे; आपण कुठे आहोत?.नागरागावा आंतरराष्ट्रीय रेगाटा कोर्सवर १५०० मीटरच्या टप्प्यावर असताना सतनाम आणि सलमान यांची जोडी दुसऱ्या क्रमांकावर होती, पण शेवटच्या ५०० मीटरमध्ये ते तिसऱ्या क्रमांकावर घसरले. या प्रकारात चीनच्या यी झुडी आणि यिदे नी यांनी ६:०९.३७ वेळ नोंदवून सुवर्णपदक, तर उझबेकिस्तानच्या पावेल सोरिन आणि मेखरोझबेक ममातकुलोव या जोडीने ६:१०.४९ वेळ नोंदवून रौप्य पदक जिंकले. सतनाम आणि सलमान यांनी ६:१३.२५ अशी वेळ नोंदवली आणि कांस्य पदक जिंकले. यावेळी सुवर्णपदकाच्या जवळ येऊन ते गमावल्याने सतनामला रडूही आवरता आले नव्हते. पण या प्रकारातील भारताचे हे पहिलेच पदक ठरले..कोण आहे सलमान खान?दरम्यान, हे पदक सलमानसाठीही अत्यंत खास ठरले. इथपर्यंत पोहण्यासाठी त्याला बरेच कष्ट घ्यावे लागले आहेत. त्याने रोईंगची सुरुवात करण्यापूर्वी तो कुटुंबाला मदत करण्यासाठी दिल्लीत उबरही चालवायचा. सलमानचा जन्म उत्तर प्रदेशमधील अमेठी जिल्ह्यातील पूर धिंगाई येथे झाला. तो चार भाऊ आणि दोन बहिणींमध्ये सर्वात मोठा आहे. त्याचे वडील मोहम्मद कासिम खान हे हरियानातील ताऊरूमध्ये ट्रक-बॉडी तयार करण्याचं काम करत होते. तिथेच सलमानने शालेय शिक्षण घेतलं. पण तो १८ वर्षांचा असताना डेंग्यु झाल्याने त्याच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यामुळे धाकट्या भावंडांची जबाबदारी त्याच्यावर आली. त्यामुळे आर्मीमध्ये सामील होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्याला काही काळासाठी प्रतिक्षा करावी लागली..तो दिल्लीमध्ये उबर कॅब चालवायला लागला. पण जेव्हा त्याच्या एका मित्राने त्याला त्याची उंची आणि शरीर यष्टी आर्मीसाठी उपयुक्त असल्याचे सांगितल्याने त्याचं स्वप्न पुन्हा ताजं झालं. त्याने त्याची गाडी दुसऱ्या ड्रायव्हरला दिली आणि तो भर्तीसाठी गेला. त्याने मेडिकल आणि लेखी परीक्षा पास होण्यासाठी चार महिने कसून तयारी केली. सलमान पुण्यात बॉम्बे इंजिनिअर ग्रुपमध्ये सलमान २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी दाखल झाला. आर्मीमध्ये आल्यानंतर तो नौकानयन शिकला. प्रशिक्षक सत्यवान, सतीश सिरात आणि प्रभात मिश्रा यांनी त्याची शारीरिक क्षमता पाहिली आणि त्याला या खेळासाठी प्रोत्साहित केले. त्याने पहिल्याच आंतर-केंद्र रेगाटामध्ये रौप्य पदक जिंकल्याने त्याचा आत्मविश्वास वाढला आणि त्याने या खेळात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याने बटालियन आणि आंतर-केंद्र स्पर्धांमध्ये पदकं जिंकल्यानंतर २०२१ मध्ये त्याने अर्गोमीटरचा निकष उत्तीर्ण केल्याने त्याची सीएई पुणे येथील आर्मी रोइंग नोडसाठी निवड झाली..Asian Games 2026: दीपिका सेहरावतचे रेकॉर्ड ब्रेकिंग गोल! थायलंडवर २०-१ असा दणदणीत विजय; १९८२ नंतर सुवर्णपदकाच्या शोधात .त्यानं पुढे तास्मानियामध्ये ऑस्ट्रेलियन रोइंग चॅम्पियनशीप आणि व्हिएतनाममध्ये आशियाई रोइंग चॅम्पियनशीपमध्येही रौप्य पदक जिंकले. त्याने ३८ व्या राष्ट्रीय स्पर्धेत उत्तराखंडमध्ये आणि ४२ व्या वरिष्ठ राष्ट्रीय रोइंग अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकेले होते. आता त्याच्या गळ्यात आशियाई क्रीडा स्पर्धेचेही पदक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.