क्रीडा

Why Lionel Messi Cried? लिओनेल मेस्सी त्यादिवशी का रडला? कुटुंबियांनी सांगितली अर्जेंटियन स्टारच्या मनातली भीती, वडिलांना...

The Real Reason Behind Lionel Messi's Tears: अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी अल्जेरियाविरुद्ध गोल केल्यानंतर अचानक भावूक झाल्याचे पाहून फुटबॉलविश्वात चर्चांना उधाण आले होते. मैदानावर आनंद साजरा करताना त्याच्या डोळ्यांत अश्रू दिसले आणि अनेक चाहत्यांना त्यामागचे कारण जाणून घ्यायचे होते.
Lionel Messi family reveals reason for emotional moment

Lionel Messi family reveals reason for emotional moment

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why did Lionel Messi cry after scoring against Algeria? अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी Fifa World Cup 2026 स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात अल्जेरियाविरुद्ध गोल केल्यानंतर अचानक भावूक झाल्याचे पाहून चर्चांना उधाण आले होते. मैदानावर आनंद साजरा करताना त्याच्या डोळ्यांत अश्रू दिसले आणि अनेक चाहत्यांना त्यामागचे कारण जाणून घ्यायचे होते. सुरुवातीला या भावनिक क्षणाचा संबंध सामन्याशी किंवा स्पर्धेतील दडपणाशी जोडला गेला. मात्र, नंतर मेस्सीने स्वतः स्पष्ट केले की त्याच्या अश्रूंचा फुटबॉलशी कोणताही संबंध नव्हता. मग, त्याच्या रडण्यामागे नेमकं कारण तरी काय?

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