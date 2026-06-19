Why Lionel Messi Cried? लिओनेल मेस्सी त्यादिवशी का रडला? कुटुंबियांनी सांगितली अर्जेंटियन स्टारच्या मनातली भीती, वडिलांना...

Why did Lionel Messi cry after scoring against Algeria? अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी Fifa World Cup 2026 स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात अल्जेरियाविरुद्ध गोल केल्यानंतर अचानक भावूक झाल्याचे पाहून चर्चांना उधाण आले होते. मैदानावर आनंद साजरा करताना त्याच्या डोळ्यांत अश्रू दिसले आणि अनेक चाहत्यांना त्यामागचे कारण जाणून घ्यायचे होते. सुरुवातीला या भावनिक क्षणाचा संबंध सामन्याशी किंवा स्पर्धेतील दडपणाशी जोडला गेला. मात्र, नंतर मेस्सीने स्वतः स्पष्ट केले की त्याच्या अश्रूंचा फुटबॉलशी कोणताही संबंध नव्हता. मग, त्याच्या रडण्यामागे नेमकं कारण तरी काय?.मेस्सीच्या कुटुंबीयांनी त्यामागचे खरे कारण उघड केले. त्याचे वडील जॉर्ज मेस्सी ( Jorge Messi) यांची प्रकृती सध्या बरी नाही आणि वैद्यकीय देखरेखीखाली त्यांच्यात सकारात्मक सुधारणा होत आहे. मेस्सी कुटुंबीयांनी कळवले आहे की, "जॉर्ज मेस्सी सध्या एका आरोग्य समस्येतून जात आहेत. सध्या तो वैद्यकीय देखरेखीखाली असून, त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे आणि सकारात्मक बदल घडत आहेत." या परिस्थितीमुळे मेस्सी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होता. मैदानावर गोल केल्यानंतर त्याच्या भावना अनावर झाल्या आणि तो भावूक झाला..भयानक घटना! कॅनडाच्या खेळाडूचा पाय मोडला, वेदनेने कळवळला, रडला; स्ट्रेचरवरून सोडावे लागले मैदान; Video Viral .या निवेदनात सामन्यानंतर जॉर्जच्या प्रकृतीबद्दल चुकीच्या पद्धतीने वृत्तांकन केल्याबद्दल टीका करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, “कुटुंब हे देखील स्पष्ट करू इच्छिते की, केवळ जॉर्जच्या जवळच्या व्यक्तींकडेच त्याच्या प्रकृतीबद्दलची खरी आणि अचूक माहिती आहे. त्यामुळे, जी कोणतीही माहिती थेट कुटुंबाकडून आणि त्यांच्या अधिकृत माध्यमांकडून आलेली नाही, ती सत्य मानली जाऊ नये.".Who is Yoane Wissa? रोनाल्डोच्या पोर्तुगालला रडवणाऱ्या योआन विसावर झालेला अॅसिड हल्ला! मृत्यूच्या दारातून प्रेरणादायी पुनरागमन.मेस्सीच्या हॅटट्रिकच्या जोरावर अर्जेंटिनाने वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्यांच्या पहिल्या सामन्यात अल्जेरियावर ३-० असा विजय मिळवला. या तीन गोलसह मेस्सी हा वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासात सर्वाधिक १६ गोल करणारा दुसरा खेळाडू ठरला. त्याने जर्मनिच्या मेरेस्लोव्ह क्लोजची बरोबरी केली. या सामन्यानंतर आता अर्जेंटिना २२ जूनला भारतीय वेळेनुसार रात्री १०:३० वाजता ऑस्ट्रियाविरुद्ध आणि २८ जूनला सकाळी ७:३० वाजता जॉर्डनविरुद्ध खेळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.