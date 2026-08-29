National Sports Day: २९ ऑगस्टलाच राष्ट्रीय क्रीडा दिन का साजरा होतो? महान खेळाडूची एक महान गाथा...

भारतभर २९ ऑगस्ट हा दिवस दरवर्षी 'राष्ट्रीय क्रीडा दिन' (National Sports Day) म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसामागे भारताच्या हॉकी इतिहासातील एका महान खेळाडूची कहाणी आहे, ते महान खेळाडू म्हणजे मेजर ध्यानचंद (Major Dhyan Chand). ज्यांच्या हातातील हॉकी स्टिकमधून चेंडू सुटणे कठीण होते आणि ज्यांच्या कौशल्याने संपूर्ण जगाला थक्क केले, अशा हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांची ही एक महान गाथा आहे. .Hockey World Cup: भारतीय संघाचं विश्वविजयाचं स्वप्न भंगलं! अर्जेंटिनाकडून 'करो या मरो'च्या सामन्यात पराभवाचा मोठा धक्का.महान खेळाडूची कथा२९ ऑगस्ट १९०५ रोजी उत्तरप्रदेशमधील प्रयागराजमध्ये जन्मलेल्या ध्यानचंद यांनी त्यांच्या अप्रतिम हॉकी कौशल्याने भारताला जागतिक हॉकीमध्ये एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिली होती. ध्यानचंद यांना लहानपणी त्यांना कुस्तीची आवड होती, पण साधारण वयाच्या १४ व्या वर्षी त्यांनी हॉकी खेळायला सुरुवात केली होती. नंतर पुढे जाऊन ते ब्रिटिश इंडियन आर्मीमध्ये दाखल झाले होते. तिथे त्यांना सैन्याच्या जबाबदाऱ्या होत्याच, पण त्या जबाबदाऱ्या पार पडल्यानंतर ते रात्री चंद्रच्या प्रकाशात हॉकी खेळण्याचा सराव करायचे आणि त्यामुळेच त्यांच्या नावामागे ‘चंद’ ही उपाधी जोडली गेल्याची कथा सांगितली जाते..३ सुवर्णपदकेध्यानचंद यांच्या अप्रतिम खेळाने भारतीय हॉकी संघाला १९२८ साली ॲमस्टरडॅम, १९३२ साली लॉस एंजिलीस आणि १९३६ च्या बर्लिन ऑलिम्पिकमध्ये सलग तीन सुवर्णपदके मिळवून दिली होती. त्यांनी ४०० हून अधिक गोल केले. त्यांच्या या कामगिरीने त्यांनी भारताच्या क्रीडा इतिहासातील सुवर्णयुग लिहिले. बर्लिन ऑलिम्पिकमधील अंतिम सामन्यात तर अनवाणी खेळून यजमान जर्मनीला ८-१ ने पराभूत करण्याची किमया त्यांनी साधली होती. त्यावेळी स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेला हुकूमशाह हिटलरही त्यांच्या खेळाने प्रभावित झाला होता, असं म्हटलं जातं..ध्यानचंद यांच्या स्टिकवरील अप्रतिम नियंत्रण, चेंडूवरची पकड, अचूक पासिंग आणि खेळाची विलक्षण समज यामुळे त्यांना ‘हॉकीचा जादूगार’ आणि ‘द मॅजिशियन’ अशी उपाधी मिळाली. त्यांच्या खेळाबद्दल इतक्या दंतकथा निर्माण झाल्या होत्या की, एका सामन्यानंतर त्यांच्या हॉकी स्टिकमध्ये काही विशेष आहे का, याची चक्क तपासणी करण्यात आल्याची कथा प्रसिद्ध आहे..Hockey World Cup, IND vs PAK: भारताकडून गोलचा पाऊस अन् पाकिस्तान आऊट! दणदणीत विजयासह हरमनप्रीतचा संघ पुढच्या फेरीत....म्हणून राष्ट्रीय क्रीडा दिन साजरा होतोभारत सरकारने त्यांना १९५६ मध्ये भारत सरकारने पद्मभूषण पुरस्कार देत सन्मानित केले. पण ध्यानंच यांचा वारसा केवळ तीन ऑलिम्पिक सुवर्णपदकांपुरता मर्यादित नाही, तर शिस्त, मेहनत, समर्पण आणि खेळाप्रती असलेली निष्ठा यांचं ते प्रतीक बनले. म्हणूनच त्यांचा जन्मदिवस (२९ ऑगस्ट) संपूर्ण भारतात 'राष्ट्रीय क्रीडा दिन' म्हणून साजरा होतो.या दिवशी भारतभरात विविध क्रीडा आणि फिटनेस उपक्रम आयोजित केले जातात आणि खेळाडूंच्या कामगिरीचा गौरव केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.