World Cup 2023: क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं; अफगाण आता पाकिस्तानात घालणार धुमाकूळ

Afghanistan qualify for Champions Trophy 2025 for first time : यंदा आयसीसी एकदिवसीय वर्ल्ड कप 2023 भारतात खेळल्या जात आहे. त्यानंतर आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 ला पाकिस्तान मध्ये खेळली जाणार आहे. यजमान असल्यामुळे पाकिस्तान आधीच चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी पात्र ठरला आहे. तर अजून 7 संघ बाकी आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये एकूण 8 संघ सहभागी होणार आहेत.

आयसीसीच्या नवीन नियमांनुसार, 2023 च्या एकदिवसीय वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या गुणतालिकेत टॉप-8 मध्ये स्थान मिळवणारे संघ चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी पात्र ठरतील. एकदिवसीय वर्ल्ड कप 2023 च्या गुणतालिकेत पाकिस्तान संघ 9व्या क्रमांकावर राहिला तर पाकिस्तानसह अव्वल 7 संघ पात्र ठरतील.

एकदिवसीय वर्ल्ड कप 2023 मध्ये अफगाणिस्तानने आतापर्यंत चमकदार कामगिरी केली आहे. वर्ल्ड कपच्या सुरुवातीला बांगलादेशविरुद्ध संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. पण यानंतर संघाने चांगली कामगिरी करत पाकिस्तान, श्रीलंका आणि इंग्लंडसारख्या चॅम्पियन संघाचा पराभव केला. यासोबतच अफगाणिस्तान संघ 2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी पात्र ठरला आहे. पहिल्यांदाच अफगाणिस्तान चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये सहभागी होणार आहे.

हशमतुल्ला शाहिदीच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानने चालू वर्ल्ड कपमध्ये आतापर्यंत 7 सामने खेळले असून संघाने 4 जिंकले आहेत. संघ 8 गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहे. आता त्याचे ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन सामने बाकी आहेत. हे दोन्ही सामने अफगाणिस्तानने गमावले तरी सातव्या क्रमांकाच्या खाली जाणार नाही.

याच कारणामुळे संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये स्थान मिळवले आहे. दुसरीकडे, अफगाणिस्तान संघाने ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचे सामने जिंकल्यास उपांत्य फेरी गाठण्याची शक्यता वाढेल.

एकदिवसीय वर्ल्ड कप 2023 च्या उपांत्य फेरीत भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने आपले स्थान निश्चित केले आहे. त्यामुळे दोन्ही संघ चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी पात्र ठरले आहेत. सध्या ऑस्ट्रेलियन संघ गुणतालिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जर ऑस्ट्रेलियन संघाने आज अफगाणिस्तानविरुद्धचा सामना जिंकला तर ते उपांत्य फेरीत तसेच चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 मध्ये प्रवेश करेल.