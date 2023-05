Relationship Tips

मुंबई : लग्न हे टिकवण्यासाठीच केलं जातं. कोणालाही ते मोडण्याची इच्छा नसते. पण काही वेळा परिस्थिती इतकी कठीण असते की हे नातं मोडावं लागतं. घटस्फोट घ्यावा लागतो.

जेम्स सॅक्सस्टन या वकिलाने लिहिलेल्या एका पुस्तकात घटस्फोट रोखण्यासाठीचे काही मार्ग सुचवण्यात आले आहेत. हे मार्ग अवलंबल्यास तुमचे नाते टिकून राहू शकते. (4 ways to avoid divorce how to save your relationship )

१. कायम एकमेकांच्या सोबत राहा.

तुम्ही दोघंच असताना तुमच्यात काही मतभेद होऊ शकतात. पण कुटुंबियांसोबत किंवा मित्रमैत्रिणींमध्ये असताना शक्यतो एकमेकांच्या विरोधात उभे राहू नका. आपल्या जोडीदाराच्या मतांचा आदर करा.

मतभेद असल्यास संयमाने विरोधी मत मांडा. शिवाय घरी जाऊन तुम्ही मतभेद सोडवू शकता. लोकांमध्ये असताना जोडीदाराची प्रशंसा करणे, त्याला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असते.

२. एकच व्यक्ती सर्व काही करू शकत नाही हे लक्षात ठेवा.

जोडीदाराने सर्व भूमिका पार पाडाव्यात अशी अपेक्षा ठेवणे थांबवा. विशेषत: महिलांच्या बाबतीत असे होते.

महिलेने बायको म्हणून शारीरिक सुख द्यावे, कामवाल्या बाईप्रमाणे घरातली सगळी कामं करावीत, आर्थिक जबाबदारी घेण्यासाठी नोकरी करावी, आई म्हणून तुमच्या मुलांचे संगोपन करावे, नवऱ्याची आई होऊन त्याची काळजी घ्यावी, इत्यादी अपेक्षा महिलांकडून केल्या जातात.

यातील काही अपेक्षा महिलाही आपल्या नवऱ्याकडून करतात. पण मानवी शरीराच्या आणि मनाच्या काही मर्यादा असतात. त्यामुळे सगळ्याच अपेक्षा पूर्ण होतील या खोट्या आशेवर राहू नका.

३. सहानुभूती महत्त्वाची.

जोडीदारांपैकी एकाला एखादी गोष्ट चांगली जमते म्हणून कायम त्यानेच ती करत राहावी असा आग्रह केला जातो. काही वेळा जोडीदार ती जबाबदारी पार पाडतोसुद्धा. पण एखादी गोष्टी करून जोडीदार थकत असेल तर त्याचा सहानुभूतीने विचार करणे गरजेचे आहे.

जोडीदाराच्या तक्रारींकडे लक्ष देणे आणि त्या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी त्याला मदत करणे आवश्यक आहे.

४. जवळीक

पती-पत्नी म्हणून नात्यातली जवळीक खूप महत्त्वाची आहे. जोडीदाराची प्रशंसा करणे त्याच्याशी शारीरिक जवळीक करणे नाते टिकवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. शारीरिक संबंधांविषयी मोकळेपणाने बोला.