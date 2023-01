Accident Reason : ऋषभ पंत, मुंडे, गोरे अन् आता योगेश कदम; हिवाळ्यात एवढे जास्त अपघात का होतात?

Accident Reason : गेल्या काही दिवसात अपघाताची सिरीजच पाहायला मिळाली. सुरवातीला क्रिकेटर ऋषभ पंत त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे, आमदार गोरे अन् आता शिंदे गटाचे आमदार योगेश कदम. पण तुम्ही एक गोष्टीचं निरीक्षण केलं का? ते म्हणजे हे अपघात आता हिवाळ्यात थंडी वाढल्यानंतर झाले. खरंच हिवाळ्यात अपघात जास्त होतात का? आणि जर हो तर आज आपण या मागील कारणे जाणून घेणार आहोत. (Accident Reason Rishabh Pant dhananjay munde jaykumar gore yogesh kadam why most of the accident happen in winter season )

हिवाळ्यात अपघात होण्याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे प्रचंड धुके आणि धुक्यामुळे न दिसणारे रस्ते.

हिवाळ्यात धुक्यामुळे वाहन चालवणे कठीण होतं ज्यामुळे अपघात होतात.

हिवाळ्यात वाहनचालकांना समोरचा रस्ता दिसत नसल्यामुळे अपघात होतात पण यावेळी जर तुम्ही हेडलाइट्स सुरू करावेत.

कारण धुक्यात जर हेडलाईट्स चालु केले नाही तर अपघात होण्याची शक्यता आणखी वाढते.

