Anti Aging Foods : नेहमीच तरूण दिसायला अमृतच कशाला प्यायला हवं?  हे आहेत अमरत्व देणारे पदार्थ!

Anti Aging Foods : तुम्हाला जर म्हातारपणात सुद्धा म्हातारं दिसायचं नसेल तर आतापासूनच तुम्ही स्वत:ला काही सवयी लावून घ्यायला हव्यात. अनेक जण तरुणपणात आपल्या तरुण राहण्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्यांना म्हातारपण सुद्धा लवकर येतं.

तुम्ही जर आज तरुण असाल किंवा म्हातारपणाच्या उंबरठ्यावर असाल तरी अजूनही वेळ गेलेली नाही. तुम्ही आतापासून पुन्हा योग्य ती पावले उचलून वय वाढलं तरी तरुण दिसू शकता.

आजच्या काळात वाईट जीवनशैलीमुळे लोक त्यांच्या वयापेक्षा कितीतरी पटीने मोठे दिसू लागतात. वेळीच काळजी न घेतल्यास वयाच्या 40 व्या वर्षी चेहऱ्यावर सुरकुत्या दिसू लागतात. (Anti Aging Foods : To look young after the age of 40, include these 5 anti aging foods in the diet, the face will glow)

अशा परिस्थितीत जर तुम्ही तुमच्या जीवनशैलीत आणि आहारात काही बदल केले तर वयाच्या ४० व्या वर्षीही तुमच्या चेहऱ्यावर वयाच्या ३० व्या वर्षीही चमक येऊ शकते. म्हणजे तुम्ही तुमच्या वयापेक्षा 10 वर्षांनी लहान दिसू शकता. चला जाणून घेऊया 5 अँटी एजिंग फूड्सची नावे ज्यांचा तुम्ही तुमच्या आहारात समावेश केला पाहिजे.

सकाळची सुरूवात अशी करा

जर तुम्हाला कायम तरुण दिसायचे असेल तर तुमच्या दिवसाची सुरुवात सुद्धा खास असायला हवी आणि त्याची सवय तुम्ही लावून घ्यायला हवी. यासाठी आपल्या दिवसाच्या सुरुवातीलाच दूध-बदाम, गुळ आणि दूध, हळदीचे दूध, ग्रीन टी वा ब्लॅक टी चे सेवन करायला सुरुवात करा. असे पदार्थ हे तुमच्या स्कीनसाठी अत्यंत फायदेशीर असतात.

वॉटरक्रेस

वॉटर हायसिंथमध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन के, व्हिटॅमिन ए सोबत कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि इतर पोषक घटक असतात. हायसिंथ शरीरातील कोलेजन वाढवण्याचे काम करते. त्यामुळे कोलेजनमुळे त्वचेवरील सुरकुत्या दूर होतात. वॉटर हायसिंथच्या पानांच्या हिरव्या भाज्या सहज बनवता येतात.

टोमॅटो

टोमॅटोमध्ये अनेक जीवनसत्त्वे आढळतात ज्यात वृद्धत्व विरोधी गुणधर्म असतात. टोमॅटो त्वचेवरील डाग, बारीक रेषा आणि सुरकुत्या दूर करण्यास मदत करतो. हे खाल्ल्याने त्वचेच्या पेशींची दुरुस्ती होते. टोमॅटोमध्ये लायकोपीन असते जे आरोग्यासाठी चांगले असते.

पपई

पपई केवळ पचन सुधारत नाही तर वृद्धत्वविरोधी सुपरफूड देखील आहे. पपईमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात, ज्यामुळे सुरकुत्या आणि वृद्धत्वाच्या लक्षणांशी लढण्यास मदत होते. आजपासूनच आपल्या आहारात पपईचा समावेश करा.

पालक

महागड्या अँटी-एजिंग उत्पादनांवर पैसे खर्च करण्यापेक्षा आपल्या आहारात पालकाचा समावेश करणे चांगले. पालकामध्ये अ, क, ई या जीवनसत्त्वांसह अनेक पोषक घटक आढळतात. पालक खाल्ल्याने वाढत्या वयामुळे चेहऱ्यावर दिसणारे डाग कमी होतात.

ब्लूबेरी

ब्लूबेरी आज बाजारात सहज उपलब्ध आहे. हे महाग असले तरी ते खाल्ल्याने तुमच्या वृद्धत्वाचा त्वचेवर होणारा परिणाम दिसून येत नाही. अँथोसायनिन अँटीऑक्सिडंट ब्लूबेरीमध्ये आढळते जे तरुण बनवण्यास जबाबदार आहे आणि त्वचेला नुकसान होण्यापासून वाचवते.

योगाही करेल मदत

जर तुम्ही आपल्या तरुण वयापासूनच नेक एक्सरसाईज सुरु केली तर वय वाढल्यावर तुमचे गाल, मान आणि डोळ्यांच्या आसपासची त्वचा लटकणार नाही. जेव्हा तुमची स्किन टाईट असते अर्थात सैल नसते तेव्हा चेहऱ्यावर म्हातारपण दिसत नाही.

याशिवाय अन्य प्रकारचे व्यायाम म्हणजे योग आणि वॉक केळ्याचा सुद्धा फायदा होतो. तुम्ही जेवढा व्यायाम कराल तेवढे तुमचे शरीर मजबूत आणि घट्ट राहील आणि म्हातारपण दिसून येणार नाही.