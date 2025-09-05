लाइफस्टाइल

Bhagavad Gita for Youth: आजच्या तरुणांना भगवद्गीतेतून काय शिकायला हवं? वाचा एका क्लिकवर

Top 5 Life Lessons Youth Can Learn From The Gita: जग डिजिटल झाली असली तरी मन अस्थिरच आहे. म्हणूनच आजच्या तरुणांनी भगवद्गीतेकडे केवळ धार्मिक ग्रंथ म्हणून नाही, तर 'जीवन मार्गदर्शक' म्हणून पाहायला हवं.
थोडक्यात:

  1. भगवद्गीता तरुणांना निर्णय क्षमतेसह मानसिक स्थैर्य आणि आत्मविश्वास देणारी मार्गदर्शक ठरू शकते.

  2. ती शिकवते की कृती करा, परिणामांची चिंता सोडा आणि आत्म्याची ओळख तुमच्या त्यागपेक्षा श्रेष्ठ आहे.

  3. शांतता, मनाचं नियंत्रण आणि आपल्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित करणं हीच खऱ्या आयुष्याची यशस्वी सूत्रं आहेत.

