Car Insurance: पावसाळ्यात कारवर झाड पडलंय? एक रुपयाही न देता 'असा' मिळवा क्लेम!

Tree Fell On Car?: पावसाळ्यात वादळी वाऱ्यामुळे झाड कोसळणे आणि त्याखाली दबून वाहनांचे मोठे नुकसान होणे अशा घटना आपल्याला पहायला मिळतात. मुंबईत तर यावर्षी फक्त ९ दिवसांत तब्बल ११०० झाडे पडल्याच्या धक्कादायक घटना समोर आल्या आहेत. अशा अपघातात जेव्हा डोळ्यांसमोर लाखो रुपयांची गाडी क्षणात मोडीत निघते, तेव्हा काय करावे हे सुचत नाही. पण तुम्हाला माहित आहे का? निसर्गाच्या या कोपामुळे झालेल्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई डायरेक्ट तुमच्या बँक खात्यात जमा होऊ शकते! यासाठी फक्त विम्याचा एक साधा नियम तुम्हाला माहित असणे गरजेचे आहे..'हा' इन्शुरन्स असेल तरच मिळतील पैसे!गाडीवर झाड पडल्यास नुकसानभरपाई मिळणार की नाही, हे पूर्णपणे तुमच्या गाडीच्या इन्शुरन्स पॉलिसीवर अवलंबून असते. विमाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार असतात-थर्ड पार्टी इन्शुरन्स (Third-Party Insurance): जर तुमच्याकडे फक्त 'थर्ड पार्टी' इन्शुरन्स असेल, तर तुम्हाला एका रुपयाचीही भरपाई मिळणार नाही. कारण, या विम्यात केवळ तुमच्या गाडीमुळे दुसऱ्याच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई दिली जाते.कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्शुरन्स (Comprehensive Insurance): जर तुम्ही सर्वसमावेशक म्हणजेच कॉम्प्रिहेन्सिव्ह विमा उतरवला असेल, तर मात्र कंपनीला तुमच्या गाडीच्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई द्यावीच लागते. या विम्यामध्ये वादळ, पूर, भूकंप आणि झाड कोसळणे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींपासून गाडीला पूर्ण संरक्षण मिळते..Tech Tips : गाडी चालवताना येतो कटकट आवाज? लगेच चेक करून घ्या 'हा' पार्ट , नाहीतर होऊ शकतो मोठा अपघात.नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी फॉलो करा 'ही' सोपी प्रोसेसजर तुमच्या गाडीवर झाड पडले तर घाबरून न जाता खालील गोष्टी अत्यंत काळजीपूर्वक आणि वेळेत करणे गरजेचे आहे-गाडी जागेवरून हलवू नका: दुर्घटना घडल्यानंतर सर्वात आधी गाडी जागची हलवू नका.फोटो आणि व्हिडिओ काढा: गाडीच्या चारही बाजूंनी नीट व्हिडिओ काढा आणि स्पष्ट फोटो काढून ठेवा, जेणेकरून गाडीचे नक्की किती नुकसान झाले आहे याचा पक्का पुरावा तुमच्याकडे राहील.कंपनीला त्वरित कळवा: दुर्घटना घडल्यापासून २४ ते ४८ तासांच्या आत तुमच्या विमा कंपनीशी संपर्क साधून त्यांना घटनेची अधिकृत माहिती द्या..क्लेम सेटलमेंट आणि दुरुस्ती कशी होणार?तुम्ही विमा कंपनीला माहिती दिल्यानंतर कंपनीचा सर्व्हेअर (निरीक्षक) प्रत्यक्ष घटनास्थळी किंवा गॅरेजमध्ये येऊन गाडीची पाहणी करेल. ही पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर, तुम्ही गाडी कंपनीच्या अधिकृत शोरूममध्ये किंवा विमा कंपनीशी करार असलेल्या 'कॅशलेस गॅरेज'मध्ये दुरुस्तीसाठी पाठवू शकता. या दुरुस्तीचा खर्च एकतर विमा कंपनी थेट गॅरेजला देईल किंवा सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ती रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.पावसाळा सुरू आहे, त्यामुळे वेळीच सुरक्षित राहा आणि तुमच्या गाडीचा इन्शुरन्स 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह' आहे की नाही, हे नक्की तपासून घ्या!.Car-Bike Safety Tips : उंदरांमुळे गाडीला आग लागण्याचा धोका! कारण, नुकसान अन् बचावाचे 6 उपाय; पाहा कार, ई-बाइकला कसं वाचवाल? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.