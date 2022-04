दररोज अंडी खाणं अनेकांना आवडतं. काहींना अंडी उकडवून खायला आवडते तर काहींना ऑम्लेट बनवून. कुणी अंडी करी तर कुणाला अंड्याची भुर्जी खातात. काही लोक तर दिवसातून तीन-चार अंडी खातात. परंतु दिवसातून जास्त अंडी खाणे आरोग्यासाठी कितपत चांगले? मुळात उन्हाळ्यात अंडी खाणे योग्य आहे का? याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत. (Consumption of eggs in the summer season is bad for health?)

उन्हाळ्यात अंडी खावीत का?

अंड्यांमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण सर्वाधिक असते, जे डोळे, त्वचा आणि केस निरोगी ठेवण्यासाठी आवश्यक असते. याव्यतिरिक्त, त्यात फॉस्फरस, लोह, जीवनसत्व A, B6, B12, सेलेनियम, झिंक, कार्बोहायड्रेट्स, कॅल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, मॅग्नेशियम, फोलेट, सोडियम इत्यादींचा समावेश असतो. अंड्यात उष्णतायुक्त प्रथिने जास्त असल्याने उन्हाळ्यात जास्त अंडी खाल्ल्यास शरीरातील उष्णता आणखी वाढते. पोटाचे आजार, अपचन, अशा अनेक समस्यासुद्धा निर्माण होतात (Should you eat eggs in summer?)

अधिक अंडी खाल्ल्याने आरोग्याला कोणते नुकसान होऊ शकते, ते जाणून घेऊया.