Ganesh Chaturthi 2025: गणोशोत्सवात गोडधोड खाऊनही स्वतःला हेल्दी आणि फिट ठेवण्यासाठी या टिप्स करा फॉलो

Ganpati Festival Fitness Guide: गणेश चतुर्थीचा सण देशभरात मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. देशाच्या विविध भागात या उत्सवाची शोभा पाहण्यासारखी आहे. कुटुंब एकत्र येते. कोणताही सण हा स्वादिष्ट पदार्थांशिवाय अपूर्ण असतो. या निमित्ताने अनेक प्रकारचे पारंपरिक पदार्थ तयार केले जातात. विविध प्रकारचे गोड आणि खारट पदार्थ तयार केले जातात..अनेक वेळा हे स्वादिष्ट पदार्थ खाताना अनेकजण आजारी पडतात. पोटदुखी होते. अशा परिस्थितीत या टिप्स तुम्हाला निरोगी ठेवण्यास मदत करतील. सणासुदीच्या काळात तुम्ही कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात आणि कोणत्या गोष्टी खाव्यात हे जाणून घ्या..Ganesh Chaturthi 2025: गणपतीच्या प्रसादात काय द्याल आणि काय नाही?.होममेड मिठाईयावेळी अनेकजण बाहेरील गोड पदार्थ खातात. पण बाहेरून मिठाई विकत घेण्याऐवजी तुम्ही घरीही बनवू शकता. घरी मिठाई बनवताना स्वच्छतेची अधिक काळजी घेतली जाते. यासह, आपण घरी मिठाई बनविण्यासाठी हाय क्वालिटीचे घटक देखील वापरू शकता. गरजेनुसार मिठाई बनवण्यासाठी साखरेचा वापर करता येतो..निरोगी स्नॅक्स निवडाफॅट, साखर, मीठ आणि कॅलरी कमी असलेले स्नॅक्स निवडा. असे स्नॅक्स जे तुमच्या आरोग्याला कमी नुकसान करतात. भाजलेले काजू, मखना, खाखरा, बदाम आणि सुका मेवा इत्यादींचा आहारात समावेश करू शकता.मिठाई बनवण्यासाठी आरोग्यदायी गोष्टीजर तुम्हाला कोणतेही गोड आवडत असेल तर तुम्ही ते बनवण्यासाठी हेल्दी पर्याय निवडू शकता. साखरेऐवजी, तुम्ही गूळ, मध आणि नारळ साखर निवडू शकता. तुम्ही मैद्याच्या ऐवजी भरड धान्याचे पीठ देखील निवडू शकता..Ganesh Chaturthi 2025: भारतभर गाजणारा बाप्पांचा जल्लोष! जाणून घ्या विविध राज्यांतील खास गणेशोत्सवाच्या परंपरा.सॅलड खासणासुदीच्या काळात तेलकट आणि हेवी पदार्थ जास्त प्रमाणात खाल्ले जातात. अशा स्थितीत तुम्ही जेवणासोबत सॅलड खाऊ शकता. भाज्या आणि फळांपासून बनवलेले सॅलड तुम्ही खाऊ शकता. हे तुमचे आरोग्य राखण्यास मदत करते.निरोगी पेय घ्याशुगर रिच ड्रिंक्सऐवजी तुम्ही हेल्दी ड्रिंक्स घेऊ शकता. तुम्ही ग्रीन टी, ज्यूस आणि नारळ पाणी घेऊ शकता. तुम्ही असे पेय घेऊ शकता जे तुमच्या शरीराला डिटॉक्स करण्यास मदत करतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.