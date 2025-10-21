लाइफस्टाइल

दिवाळीत गोड खाण्यावर ठेवा नियंत्रण! शरिरावरील दुष्‍परिणाम टाळण्यासाठी आहारतज्‍ज्ञांचा सल्‍ला

Control On Eating Sweets: सर्वांच्या घरी दिवाळीचा उत्साह सुरू आहे. यामुळे लोकांचे गोड पदार्थ खाण्याचे प्रमाण वाढले. याचे दुष्‍परिणाम शरीरावर होत आहेत. यासाठी आहारतज्‍ज्ञांनी सल्ला दिला आहे.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : दिवाळी म्हटले की सर्वात पहिले आकर्षण असते ते म्हणजे फराळाचे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दिवाळीच्या फराळावर बेतानेच ताव मारण्याचा सल्‍ला आहारतज्ज्ञ आणि  मधुमेहतज्ज्ञांनी दिला आहे. दिवाळीत बाहेरील तयार पदार्थ  विकत घेणे टाळणे गरजेचे असून घरीच केलेले  पदार्थ आरोग्यदायी ठरतील, असा सल्लाही दिला जात आहे.

