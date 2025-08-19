लाइफस्टाइल

Eco-friendly Ganpati: बाप्पांची मूर्ती बनवा स्वतःच्या हातांनी; इको-फ्रेंडली गणपतीसाठी तयारी सुरू करा आजपासून!

Make Eco-Friendly Ganpati Idols At Home: यंदा गणेशोत्सव २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी आहे, आणि तुम्ही आतापासूनच घरच्या घरी बाप्पांची मूर्ती सोप्या पद्धतीने तयार करू शकता
Make Eco-Friendly Ganpati Idols At Home
Make Eco-Friendly Ganpati Idols At HomeEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. यंदा गणेशोत्सवासाठी पर्यावरणपूरक आणि घरच्या घरी बनवता येणाऱ्या इको-फ्रेंडली बाप्पांच्या मूर्ती बनवण्याची खास पद्धत वापरा.

  2. माती, गव्हाचे पीठ, हळद-मैदा, आणि जुना कागद यांसारख्या नैसर्गिक घटकांपासून मूर्ती तयार करणे सोपे आणि पर्यावरणाला सुरक्षित आहे.

  3. घरच्या घरी बनवलेल्या मूर्तीने सण अधिक अर्थपूर्ण आणि पर्यावरणपूरक बनतो, तसेच विसर्जनानंतर पर्यावरणाला हानी होत नाही.

