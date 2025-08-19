Eco-friendly Ganpati: बाप्पांची मूर्ती बनवा स्वतःच्या हातांनी; इको-फ्रेंडली गणपतीसाठी तयारी सुरू करा आजपासून!

थोडक्यात:यंदा गणेशोत्सवासाठी पर्यावरणपूरक आणि घरच्या घरी बनवता येणाऱ्या इको-फ्रेंडली बाप्पांच्या मूर्ती बनवण्याची खास पद्धत वापरा.माती, गव्हाचे पीठ, हळद-मैदा, आणि जुना कागद यांसारख्या नैसर्गिक घटकांपासून मूर्ती तयार करणे सोपे आणि पर्यावरणाला सुरक्षित आहे.घरच्या घरी बनवलेल्या मूर्तीने सण अधिक अर्थपूर्ण आणि पर्यावरणपूरक बनतो, तसेच विसर्जनानंतर पर्यावरणाला हानी होत नाही..गणपती बाप्पा लवकरच आपल्या घरांमध्ये येणार आहेत. सगळीकडे आनंद आणि उत्साह पसरलेला आहे. यंदा गणेश चतुर्थी २७ ऑगस्ट रोजी साजरी केली जाणार आहे. लाखो भक्त आपल्या लाडक्या बाप्पांचे प्रेमाने आणि श्रद्धेने स्वागत करतात. पण या उत्सवात पर्यावरणाची काळजी घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे..गणपती बाप्पांना विघ्नहर्ता, लंबोदर, विनायक, गणेश अशा अनेक नामांनी ओळखले जाते. या सणाच्या काळात लोक बाप्पांची मूर्ती आपल्या घरात ठेवून काही दिवस पूजा, आरती आणि नैवेद्य अर्पण करतात. सार्वजनिक स्थळांवरही गणपतीची मोठ्या थाटात स्थापना केली जाते.आज बाजारात गणपती बाप्पांच्या सुंदर आणि आकर्षक मूर्ती सहज उपलब्ध आहेत, पण घरच्या घरी स्वतःच्या हातांनी तयार केलेली इको-फ्रेंडली मूर्ती सणाला एक खास आणि अर्थपूर्ण अनुभव देते. या वर्षी तुम्हीही अशी मूर्ती बनवून पर्यावरणाचा आदर करा आणि सण अधिक खास करा..Bombay High Court Recruitment 2025: मुंबई उच्च न्यायालयात पर्सनल असिस्टंट पदासाठी भरती सुरु; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया आणि किती मिळेल पगार .1. मातीपासून मूर्ती बनवण्याची पद्धतघरच्या मातीचा वापर करून मूर्ती बनवणे हा पारंपरिक आणि पर्यावरणपूरक मार्ग आहे. माती नैसर्गिक असल्यामुळे विसर्जनानंतर ती पुन्हा निसर्गात मिसळते, त्यामुळे जलस्रोतांना किंवा जमिनीलाही कोणतीही हानी होत नाही.माती नीट स्वच्छ करा आणि थोडं पाणी घालून मऊसर करा.अंगठी, डोकं, हात-पाय अशा भागांमध्ये मातीची लहान लहान आकृती करा.हळू हळू सर्व भाग जोडून मूर्ती पूर्ण करा.सजावटीसाठी नारळाचा तेल लावावा किंवा नैसर्गिक रंग वापरावा.मूर्ती सावलीत वाळवा, सूर्यप्रकाशाने थोडा रंग उडू शकतो.2. गव्हाच्या पीठापासून मूर्तीगव्हाच्या पीठाने बनवलेली मूर्ती नितांत सुलभ आणि विसर्जनानंतर पर्यावरणाला नुकसान न करणारी असते.गव्हाच्या पीठात थोडं पाणी घालून मळा.त्यातून गणपतीची आकृती तयार करा.नैसर्गिक रंगांनी रंगवा आणि साजरा करा.विसर्जन करताना ही मूर्ती सहज विरघळून निसर्गात मिसळते..3. हळदी-मैद्यापासून मूर्तीहळद आणि मैद्याचा वापर करून मूर्ती बनवणे हा देखील एक सुरक्षित आणि सोपा पर्याय आहे. हळदीचा रंग नैसर्गिक आणि शुभ मानला जातो.हळद, मैदा आणि पाण्याचा छानसा माठ तयार करा.त्यातून मूर्ती तयार करा आणि डोळे, नाक यासाठी नैसर्गिक रंग किंवा मसूर डाळी वापरा.मूर्ती सावलीत वाळवा आणि सजवा.4. जुना कागद वापरून मूर्तीघरातल्या जुन्या वर्तमानपत्रांचा किंवा कागदांचा वापर करूनही गणपतीची मूर्ती बनवता येते. ही पद्धत पुनर्वापराला चालना देते.कागद तुकडे करून पाण्यात भिजवा.त्यात मैदा मिसळून एकसंध पेस्ट तयार करा.साचा वापरून मूर्तीला आकार द्या.वाळल्यावर नैसर्गिक रंगांनी रंगवा..World Photography Day 2025 : फोटोग्राफी दिनानिमित्त, जगाला नव्या दृष्टीने पाहणाऱ्या मित्रांना आज खास शुभेच्छा पाठवा!.इको-फ्रेंडली गणपतीचे फायदेपर्यावरण संरक्षणप्लास्टिक व रसायनांमुळे होणारे प्रदूषण टाळता येते.नैसर्गिकपणामूर्ती निसर्गात मिक्स होते, जलप्रदूषण होऊ शकत नाही.सर्जनशीलतास्वतः मूर्ती बनवल्याने तिथे एक खास अनुभूती आणि आनंद असतो.कमी खर्चघरच्या साध्या वस्तूंनी मूर्ती तयार करता येते..FAQs1. घरच्या घरी बाप्पांची मूर्ती कशी तयार करता येईल? (How can I make Ganpati idols at home?)तुम्ही माती, गव्हाचे पीठ, हळद-मैदा किंवा जुना कागद वापरून सहज घरच्या घरी बाप्पांची मूर्ती तयार करू शकता.2. इको-फ्रेंडली गणपती मूर्ती बनवण्याचे फायदे काय आहेत? (What are the benefits of making eco-friendly Ganpati idols?)या मूर्ती विसर्जनानंतर जलप्रदूषण कमी करतात आणि पर्यावरणास हानी पोहोचवत नाहीत.3. नैसर्गिक रंगांनी मूर्ती कशी रंगवायची? (How to paint idols using natural colors?)मूर्ती पूर्ण वाळल्यानंतर हलक्या हाताने नैसर्गिक रंगांनी रंगवून सजवा जे पर्यावरणाला सुरक्षित असतात.4. विसर्जनानंतर या मूर्तींचे काय करायचे? (What to do with these idols after immersion?)या मूर्ती सहज विरघळतात त्यामुळे नैसर्गिक पद्धतीने निसर्गात मिसळतात आणि पर्यावरणास नुकसान करत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.