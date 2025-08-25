Dmart Offers : गणपतीसाठी DMart मधून कोणत्या वस्तू घ्याव्यात आणि कोणत्या टाळाव्यात? गणेशोत्सवात बचत अन् सुविधा दोन्ही एका क्लिकवर

दोन दिवसांत गणपती बाप्पाचे आगमन होणार आहेयासाठी खरेदीच्या संगळता वस्तू DMart मध्ये एकाच ठिकाणी मिळतात.चला तर मग पाहूया गणेशोत्सवात DMart मधली स्मार्ट खरेदीची यादी..गणपती बाप्पा आल्यानंतर प्रत्येक घरात उत्साहाचं वातावरण असतं. सजावट, पूजा, प्रसाद आणि पाहुणचार या सगळ्यासाठी लागणारी खरेदी DMart मध्ये एकाच ठिकाणी मिळते. त्यातही योग्य प्लॅनिंग करून खरेदी केली, तर भरपूर बचत करता येते. पाहूया गणेशोत्सवात DMart मधली स्मार्ट खरेदीची यादी..पूजा व सजावटीसाठी वस्तूअगरबत्त्या, उदबत्त्या, कापूर, वाती, तेलहळद-कुंकू, गंध, अक्षता, रोलीसजावटीसाठी रंगीबेरंगी तोरणं, कृत्रिम फुलांच्या माळारांगोळीचे रंग, सजावटीच्या मूर्ती व शोपीस प्रसाद व नैवेद्यासाठी साहित्यमोदक मिक्स (स्टीम्ड/फ्राईड)गूळ, साखर, तांदूळ, गहू पीठसुका मेवा, खोबरे, नारळशुद्ध तूप (Desi Ghee) – नैवेद्याला खास चव देण्यासाठी.Dmart Offers : डीमार्टपेक्षा जास्त स्वस्त सामान कुठं मिळतं? पाहा एका क्लिकवर.घरगुती व पाहुणचारासाठी वस्तूLED लाइट्स, सजावटीच्या दिव्यास्टील/प्लास्टिक डबे व कंटेनर्सडिस्पोजेबल प्लेट्स, वाट्या, ग्लासेसगोडधोडासाठी तयार मिष्टान्न पॅक पाहुण्यांसाठी छोटेखानी गिफ्ट्समिठाईचे डबेछोट्या डेकोरेटिव्ह वस्तूबजेट-फ्रेंडली ड्रायफ्रूट पॅक.Online Shopping Discount : कपडे अन् इतर वस्तू सगळ्यात स्वस्त कुठे मिळतात? तुमच्याचं फायद्याचं आहे, पाहा एका क्लिकवर...स्मार्ट टिप्सBulk खरेदी करा – गूळ, साखर, सुका मेवा जास्त प्रमाणात घेतल्यास चांगली बचत होते.Premia ब्रँड वापरा – DMart चा Premia ब्रँड दर्जेदार आणि स्वस्त असतो.वेळेआधी खरेदी करा – सण जवळ आल्यावर मोठी गर्दी होते, त्यामुळे काही दिवस आधीच सगळी खरेदी उरकून घ्या.शेवटचं सांगायचं तर DMart म्हणजे गणेशोत्सवासाठी खरं तर वन-स्टॉप शॉप आहे. पूजा, नैवेद्य, सजावट आणि पाहुणचार सगळं एकाच ठिकाणी स्वस्तात आणि दर्जेदार मिळतं. योग्य प्लॅनिंग केली, तर उत्सव साजरा करणं आणखी सोपं आणि आनंदी होतं..FAQsWhat items are essential for Ganeshotsav pooja from DMart?गणेशोत्सवाच्या पूजेसाठी DMart मधून कोणत्या वस्तू आवश्यक आहेत?अगरबत्त्या, उदबत्त्या, कापूर, वाती, तेल, हळद-कुंकू, गंध, अक्षता आणि रोली यासारख्या पूजा साहित्याच्या वस्तू DMart मध्ये सहज मिळतात.How can I save money while shopping for Ganeshotsav at DMart?DMart मध्ये गणेशोत्सवाची खरेदी करताना पैसे कसे वाचवता येतील?गूळ, साखर, सुका मेवा यासारख्या वस्तू मोठ्या प्रमाणात घ्या आणि DMart चा Premia ब्रँड वापरून दर्जेदार, स्वस्त खरेदी करा.What decoration items are available at DMart for Ganeshotsav?गणेशोत्सवासाठी DMart मध्ये कोणत्या सजावटीच्या वस्तू मिळतात?रंगीबेरंगी तोरणं, कृत्रिम फुलांच्या माळा, रांगोळीचे रंग, सजावटीच्या मूर्ती आणि LED लाइट्स DMart मध्ये उपलब्ध आहेत.Can I find prasad ingredients at DMart for Ganeshotsav?गणेशोत्सवासाठी DMart मध्ये प्रसादाचं साहित्य मिळेल का?होय, मोदक मिक्स, गूळ, साखर, तांदूळ, गहू पीठ, सुका मेवा, खोबरे आणि शुद्ध तूप DMart मध्ये मिळतं.When should I shop at DMart to avoid crowds for Ganeshotsav?गणेशोत्सवासाठी DMart मध्ये गर्दी टाळण्यासाठी केव्हा खरेदी करावी?सण जवळ येण्याआधी काही दिवस अगोदर खरेदी करा, जेणेकरून गर्दी आणि ताण टाळता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.