लाइफस्टाइल

Dmart Offers : गणपतीसाठी DMart मधून कोणत्या वस्तू घ्याव्यात आणि कोणत्या टाळाव्यात? गणेशोत्सवात बचत अन् सुविधा दोन्ही एका क्लिकवर

Dmart shopping for ganesh chaturthi : गणेशोत्सवासाठी DMart मध्ये पूजा, सजावट, प्रसाद आणि पाहुणचाराचं साहित्य एकाच ठिकाणी मिळतं.
Items to Buy and dont buy at DMart for Ganesh Chaturthi
Items to Buy and dont buy at DMart for Ganesh Chaturthiesakal
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • दोन दिवसांत गणपती बाप्पाचे आगमन होणार आहे

  • यासाठी खरेदीच्या संगळता वस्तू DMart मध्ये एकाच ठिकाणी मिळतात.

  • चला तर मग पाहूया गणेशोत्सवात DMart मधली स्मार्ट खरेदीची यादी.

गणपती बाप्पा आल्यानंतर प्रत्येक घरात उत्साहाचं वातावरण असतं. सजावट, पूजा, प्रसाद आणि पाहुणचार या सगळ्यासाठी लागणारी खरेदी DMart मध्ये एकाच ठिकाणी मिळते. त्यातही योग्य प्लॅनिंग करून खरेदी केली, तर भरपूर बचत करता येते. पाहूया गणेशोत्सवात DMart मधली स्मार्ट खरेदीची यादी.

Loading content, please wait...
money
Finance
Price
Ganeshotsav
Online Shopping
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
gauri ganpati
online grocery
pune ganpati festival
Ganeshotsav Puja and Prasad
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com