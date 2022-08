Skin Care: प्रत्येकाला असं वाटतं की त्यांनी सेलिब्रिटीसारखं सुंदर दिसावं. सेलिब्रिटीसारखी तजेलदार त्वचा प्रत्येकाला आवडते. यासाठी अनेकजण महागडे प्रोडक्ट्स विकत घेतात. पण त्याचा काहीही फायदा होत नाही. आज आम्ही तुम्हाला तजेलदार आणि चमकणाऱ्या त्वचेसाठी एक घरगुती उपाय सांगणार आहोत.

अनेकजण महागडे फेसपॅक वापरतात. पण आज आम्ही तुम्हाला घरीच फेसपॅक कसा बनवायचा हे सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (do you want glowing skin like celebrities try this face pack at home)

साहित्य -

हळद

तमालपत्र पावडर

दही

मध

असा बनवा फेसपॅक

फेस पॅक बनवण्यासाठी सुरवातीला तमालपत्र मिक्सरमध्ये बारीक करा.

त्यानंतर तमालपत्राच्या पुडमध्ये दही मिक्स करा.

त्यात हलकीशी हळद आणि मध घाला आणि मिक्स करा.

तुमचा तेजपत्ता आणि दहीपासून बनलेला फेस पॅक तयार होणार.

स्वच्छ धुतलेल्या चेहऱ्यावर हा फेसपॅक लावा. त्यानंतर थोडा वेळ चेहऱ्यावर असू द्या. चेहरा कोरडा झाला की पाण्याने धुवा.

या फेसपॅकमुळे चेहऱ्यावरील मुरुम, काळे डाग नाहीसे होतात आणि चेहऱ्यावर तेज निर्माण होते. अगदी सेलिब्रिटींप्रमाणे चेहरा उजळून येतो.