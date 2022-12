Women's Fashion : पन्नाशीनंतरही माधूरीसारखं दिसायचंय स्टायलिश? 'या' पाच टिप्स फॉलो करा

फॅशनचं ट्रेंड दरदिवशी बदलत असते. अशात ट्रेंडीग फॅशनमध्ये स्वत:ला अपडेट ठेवणे खूप गरजेचं असतं. प्रत्येकाला सुंदर आणि वेगळं दिसण्याची इच्छा असते. यासाठी अनेकजण वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॅशन टिप्स फॉलो करतात. मात्र वाढत्या वयासोबत फॅशन करणे आणखी कठीण होतं.

पन्नाशीनंतर फैशनेबल ट्रेंडला फॉलो करणे हे एक आव्हान असतं. पण काही टिप्स फॉलो करुन तुम्ही कोणत्याही वयात खूप स्टायलिश दिसू शकता. चला तर जाणून घेऊया या टिप्स. (do you want to look stylish over aged 50 like Madhuri Dixit try these Fashion tips)

madhuri dixit

रेड लिपस्टिकचा वापर करा

बोल्ड लुक आपल्या फॅशनला हॉलीवुड इफेक्ट देतो. जर तुम्ही तुमच्या फॅशन मध्ये रेड लिपस्टिकचा समावेश कराल तर तुमचा लुक अधिक आकर्षित दिसू शकतो. रेड लिपस्टिक तुमच्या चेहऱ्यावर तेज आणते आणि तुमच्या दातांना अधिक पांढरे दिसण्यास मदत करते.

स्टायलिश आणि मोठ्या नेकलेसचा वापर करणे

तुम्ही अनेकदा पार्टींमध्ये सेलिब्रिटींना मोठमोठे नेकलेस घातलेले बघितले असेल कारण असे नेकलेस तुमच्या लुकला अधिक आकर्षित बनवतात. स्टायलिश नेकलेस सहसा लोकांच्या नजरेत येतात. त्यामुळे स्टायलिश नेकलेस आवडीने घाला.

madhuri dixit

पांढऱ्या रंगाचा पॅंट घाला

ब्लॅक पँट खूप जूना फॅशन ट्रेंड आहे. जर तुम्हाला हजारो लोकांमध्ये उठून दिसायचंय तर काळ्या पँट ऐवजी पांढरा पँट घाला. तुम्ही पांढरा रंगाचा जीन्स किंवा बेल बॉटम पँटपण घालू शकता.

सफेद शर्ट किंवा ब्लाउज घाला

स्टाइलिश सेट मध्ये पांढरा रंगाचा सेट असणं गरजेचं आहे. पांढरं शर्ट किंवा ब्लाउज तुम्हाला अभिनेत्रीसारखा लूक देतो. पांढरा रंग तुम्हाला अॅक्टीव्ह दाखवतो.

स्टाइलिश बूट-सँडल घाला

फुटवियर एक अशी गोष्ट आहे जी सहज कोणाच्याही नजरेत सहज येते. जर तुम्हाला मॉर्डन फॅशन ट्रेंडनुसार चालायचं असेल तर याकडे विशेष काळजी घेणे गरजेचं आहे. तुम्ही मॅचिंग शुज किंवा सँडल परिधान करू शकता.